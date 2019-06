Jugar (no) es solo cosa de niños

"Quería hacer algo especial con mi hijo, tener un día distinto. Como sé que es un loco de los juegos, como todos los de su generación, decidí darle una sorpresa... ", explicaba el vigués Manuel Santana desde una de las zonas de FARO Gaming. "De camino aquí, me preguntó: papá, ¿no iremos a un museo? Yo le dije que era algo parecido, pero hicimos un trato: si no te gusta, nos vamos. Al entrar y ver esto, se le puso una sonrisa de oreja a oreja". En efecto, Manel Antón Santana, con 14 años recién cumplidos, indicó desde FARO Gaming que su padre acertó de lleno.

No fue el único que habló de acierto durante el día grande del primer evento de videojuegos y juegos en Galicia. Noa Álvarez y Ainhoa Álvarez, de 15 años, con Alexandre Docampo puntuaron con una muy alta nota la primera edición del evento. Los tres participaron en los torneos y casi logran clasificarse. El patrocinador, R, además de suministrar la conexión a internet, habilitó una decena de ordenadores cargados de videojuegos para que cada uno jugase a lo que más le apeteciese. Dicho y hecho.

Por su parte, la empresa viguesa Inmersia fue la encargada de transportar a los aficionados a los videojuegos a otros mundos con equipos de realidad virtual. Hubo largas colas los dos días para probar las gafas y complementos en 3D. Las opiniones no se hicieron esperar: "Mola", zanjó simplemente Xiana, una de las asistentes.

En el mostrador de juegos indie -que puso en marcha FanekaGamin- dos jugadoras, madre e hija, competían ante una pantalla con caballitos de mar. Era el Sea Bubble. "Este le encantó, estuvo jugando y hasta que me convenció para que viniese con ella, no paró", asegura Rita Gallego. Su hija Alicia Bastos reconoce que lo que más le ilusiona, no obstante, es "ver a Patty Dragona", de la que es seguidora. Dedos cruzados para verla por la tarde [ayer] o quizás, hacerse algún selfie juntas . Fosfatina Arcade -de Vigo- presentó allí el "Saucer like" en nuevas versiones para móviles. También en la zona indie hubo presencia de Bias (Ascent) que llevaron a FARO Gaming dos juegos: Form of a Legend y Xequon. El estudio madrileño Overpowered Team trajo a Vigo un videojuego muy esperado: el "Profane" y la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV) puso de largo su creación, el Leap of Faith, entre hasta una docena de nuevos juegos.

Compraron un abono por internet y "tenían las entradas en el móvil" los hermanos vigueses Miguel de Sousa y Diego García, que acudían por primera vez a un evento de esas características. El padrino ejerció de cicerone en el primer día y ayer se sumó otro hermano. Un sin fin de posibilidades para no visualizar el 'Game over' hasta que finalice el evento.