La fiebre del 'Gaming' contagia en Vigo

Medio millar de competidores, decenas de familias y jóvenes jugadores, aficionados a videojuegos, seguidores de youtubers, interesados en la programación como salida profesional o, simplemente, en pasar un fin de semana de juego y emoción se dieron cita ayer en Vigo en la jornada cumbre de FARO Gaming. La gran fiesta del videojuego que faltaba en Galicia se extenderá hasta el mediodía de hoy en el auditorio Mar de Vigo. Se trata del mayor evento de videojuegos, eSports y juegos por ordenador que se ha realizado hasta la fecha en la comunidad, que impulsa FARO y cuyos patrocinadores son el Concello de Vigo, la empresa R y la Universidad de Vigo, con colaboración de Faneka Gaming y Eventbrite.

Con un espectacular dispositivo de tres pantallas gigantes instaladas en auditorio central, el evento llegó a su ecuador con las finales de los cuatro potentes torneos de Brawl Stars, League of Legends, Clash Royale y hoy al mediodía será la de Fifa.

El presidente de la Fundación Euskatel, Sabino San Vicente, entregó por la mañana el premio de Clash Royale al jugador inscrito como "Titix abusador". Como en los otros tres galardones, el premio consiste en una habitación gamer valorada en 1.500 euros - un set completo para jugar al máximo rendimiento, con ordenador, monitor, teclado, webcam y silla-. Precisamente, uno de los mejores jugadores de Europa de Clash Royale y, a su vez,a uno de los youtubers más importantes de Galicia, el gamer Jorge 'Xheo' Díaz se sumaba a una de las charlas, junto con el 'caster' Raúl, alias don de gentes.

Ya por la tarde, el premio del torneo de Brawl Stars fue para los tres integrantes del equipo "Mad Lions EC", que resultaron campeones y recogieron su galardón de manos del alcalde de Vigo, Abel Caballero y del director de FARO de Vigo, Juan Carlos Da Silva.

La final que más se hizo esperar fue la de League of Legends, un juego de conquistas, nexos y combates en el que el equipo "Los Niños Rata" mereció alzarse como primero, en una partida igualada hasta el final y que precisó de una tercera ronda.

Una de las citas más deseadas y concurridas del día para los más pequeños y sus familiares, "Mamá, ¡quiero ser youtuber!", no defraudó y finalizó con un gran debate con el público. Estaban los youtubers Adrián, de Artistadas en casa, Pablo Cimadevila, la pontevedresa Patty Dragona, con más de 5 millones de seguidores, y el streamer Bladecito. "Blade" para los amigos o Miguel Gómez es un vigués popular por sus retransmisiones en la plataforma Twitch -su canal tiene actualmente más de 66.000 seguidores-.

Una profesora de Primaria de Vigo intervino para defender: "Lo vemos todos los días, hemos pasado del 'quiero ser artista, o futbolista, a ser youtuber". Ante las preguntas de la experta, Cimadevila aconsejó la posibilidad de abrir una cuenta a los menores, pero con restricciones como desconectar los comentarios y eliminar la opción de suscriptores, por ejemplo. "

"Si un niño trabajase 8 horas en la tienda de sus padres, se consideraría maltrato infantil, ¿cuál es la diferencia con los menores youtubers que además, pueden estar sponsorizados por marcas?", se preguntaba una madre cuyo hijo -allí presente- deseaba abrir su propio canal. "No es un trabajo, ni una obligación", defendió Patty Dragona. "El problema no está en las marcas, que lanzan el anzuelo, sino en los padres. Tu hijo puede subir algo a una plataforma si le hace ilusión, no le compliques pensando en el último paso que es ganar dinero; él solo quiere divertirse. La gestión que hagas los padres de esa herramienta será clave", aseguró de nuevo Cimadevila. Adrián, de Artistadas puso su propio ejemplo: "A mí no me quita tiempo, subo contenido cuando puedo".

"Ser youtuber no es nada; tienes que tener una pasión en la vida que luego muestras en las redes sociales. Youtuber es una palabra vacía", aconsejó el célebre creador de joyas y exnadador paralímpico Cimadevila, "tienes que tener algo". Ante la condena del juez de15 meses de cárcel al youtuber que dio galletas con pasta de dientes a un indigente y que tampoco podrá utilizar durante cinco años su canal, con más de un millón de suscriptores, los expertos aconsejaron a las madres y padres: Una aplicación de Youtube Kids, que limita los contenidos infantiles y "sentido común". "No todos los youtubers suben contenido incorrecto y hacen el idiota", atajaron. También animaron a los padres a ver lo positivo: "No os agobiéis porque vuestros hijos trabajen en redes sociales, eso les obligará a tener que organizar mejor su tiempo".

Más tarde, subía al escenario el lado más pintoresco, irreverente y creativo: el concurso de cosplay, esa moda de disfraces que representan a personajes de videojuegos hasta protagonistas de series. Tasia, una chica ataviada de "LeBlanc, hija de los Cuervos.", un personaje de League of Legends se alzó con el galardón, así como un pequeño caracterizado de esqueleto. También competía un niño vestido como Naruto Uzumaki, un dibujo manga. El premio fue volar sobre la ría de Vigo a bordo de un helicóptero, por cortesía de Aerocelta.

Un premio de altura, que se completa en la jornada final de hoy con la final del Fifa y un showmach con Gravesen.