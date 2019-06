| Moitoi abrió ayer la segunda jornada de O Son do Camiño, en la que actuaron también Rosalía, Black Eyed Peas, Bloc Party, Igloo, Iván Ferreiro y Die Antwoord (en la fotografía). O Son do Camiño reunirá durante tres días a miles de fans que disfrutarán de algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales del momento. Hoy, último día del festival, subirán al escenario del Monte do Gozo de Santiago, entre otros, Iggy Pop y Metusta Morla.