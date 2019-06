FARO Gaming pulsa 'start'

¿Cómo le pedirías a tu madre con un baile de Fortnite que te deje jugar una hora más? Ante la pregunta del 'caster' -como se designa al comentarista de los videojuegos- una adolescente llamada Lisa se atreve con unos entrenados movimientos. Sacude sus brazos, flexiona las piernas y se agacha a modo de gesto ganador. La respuesta no se hace esperar: se oye un aplauso al momento. "La justicia naranja", aclara el speaker conocido por su alias "Don de gentes", sobre el curioso baile. Varias decenas de jóvenes, agolpados frente a otras tantas pantallas instaladas en el hall del Auditorio Mar de Vigo iniciaban así su participación en el FARO Gaming, que calentaba motores desde primera hora de la tarde de ayer. Centenares de chicos y chicas pulsaron el botón start. La suya es una afición tecnológica, con influencers y lenguaje propio.

El mayor evento de videojuegos y juegos por ordenador que se ha realizado hasta ahora en Galicia, FARO Gaming, impulsado por el diario decano, arrancó ayer y se extenderá hasta mañana en el Auditorio Mar de Vigo. Un millar de personas participaron ya en torneos y eSports cuyas finales se disputarán durante la jornada de hoy. Los asistentes disfrutan de un amplia área para jugar a sus videojuegos favoritos y conocer nuevas propuestas: no faltan espacios para disfrutar del Fortnite, del Fifa, del Smash Bros, del League of Legends y de muchos más títulos. Todo ello acompañado de talleres, de ocio alternativo y de las caras más conocidas del mundo del gaming y de Youtube en Galicia.

Ayer ya pisaron el amplísimo salón de juegos YouTubers como Patty Dragona, el streamer 'GgSanTomE' o Sandra Cabeza (Leviathan), que interactuaron con los asistentes. Entre otras cuestiones, explicaron cómo consiguen hacer vídeos virales o cómo logran vivir de su trabajo en las redes, algo insospechado para los neófitos. A ellos se sumaron Bladecito, Xheo o Pablo Cimadevila -entre otros-.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también visitó el evento, que calificó como "el mejor que se está haciendo en el norte de España" e incluso se atrevió a comprobar el efecto de unas gafas de realidad virtual.

Entre los participantes, visitó el evento el guardameta del Real Club Celta de Vigo, Rubén Blanco. No dudó en coger el volante de un simulador con una partida de "Raceroom". "Yo jugaba al Fifa desde pequeño y es emocionante verte luego en el videojuego", reconoció el deportista previamente ante muchos curiosos. Además, enfatizó "se puede compaginar eSports y deporte, hay tiempo para todo". Rubén Blanco se reconoció como aficionado a los videojuegos -aunque no gamer- y aseguró que incluso usa el móvil para jugar cuando viaja.

El plantel se completó con la presencia de profesionales del sector de la Universidad de Vigo y de A Coruña, traductores de videojuegos o el fundador de un equipo de eSports. Precisamente ayer se desarrolló una charla que versó sobre "Así se tradujeron tus videojuegos", a cargo de especialistas en Traducción para la Industria del Videojuego, de la UVigo.

A última hora de la tarde se celebró una de las mesas redondas con mayor tirón de la jornada. "Sí, yo vivo del Gaming" fue el título de la charla en la que participaron el fundador de Up &Coming y exmánager de M10Team (equipo eSportes Messut Osïl), Diego Vidal; la gamer Sandra Cabeza (Leviathan), el stremer Hugo Santomé y el director de Polygon Estudios, Miguel Areán.

Asimismo, 'GgSanTomE' aludió a la calidad de la oferta de FARO Gaming, con la zona de simuladores diferenciada. El festival tiene como fin reunir en un mismo espacio a profesionales de los eSports, youtubers, streamers o desarrolladores de videojuegos así como curiosos o niños que empiezan a adentrarse en este mundo. La organización calcula que pudieron coincidir a un tiempo entre 400 y 500 personas, según indica Miguel Areán, co-organizador.

Hoy es el día de las finales de juegos como el Fortnite, FIFA; LOL o Brawl Stars que se podrán seguir en el auditorio donde se ha instalado una pantalla gigante. También habrá charlas de expertos, zonas con ordenadores para echar partidas de Fortnite, consolas para dar más verosimilitud a las partidas de FIFA. Se unen a a 12 simuladores de última generación para imaginar y creerse al mismo tiempo que van al volante de coches deportivos. Los mejores, los más rápidos, podrán ganar una experiencia de conducción real en una carrera en circuito. También habrá dos simuladores de Fórmula 1.

Además, estudios de videojuegos competirán por las mejores creaciones del territorio indie poniéndose en juego cinco premios valorados en 200 euros. Otro de los aspectos que más atrapó no solo a los niños, sino a sus familiares, lo supuso el área 'retro'. Los nostálgicos pudieron disfrutar de juegos del pasado en consolas adaptadas a pesadas televisiones de tubo. "Retrogalaicos" instaló varias filas de elementos retro, como hacen desde 2015 Roberto Benavides y Paula Pazo. Es la primera vez que acuden a un evento de estas dimensiones y caracterísicas. "El público objetivo no es el de estas máquinas, pero sí sus padres; lo cual contribuye a que todos se los pasen bien", reveló el presidente de la Asociación, Andrés De Pedro. "Creemos que los juegos retro están de moda, los buenos juegos clásicos son como las buenas películas clásicas", indicó. "Aunque hoy salen cientos de juegos, dentro de diez años nos acordaremos solo de los buenos", sostienen. La propuesta comenzó ayer con juegos como la Master System, de 8 bits, de los años 80 y 90... y darán paso hoy a las primeras consoladas de 16 bits,célebres como Mega Drive o Super Nintendo. Esta tarde será el turno para las avanzadas, hasta llegar, mañana al culmen de ese particular recorrido histórico, la PlayStation. "Jugar codo a codo con alguien al lado se ha perdido con los nuevos juegos", reivindica De Pedro.

El desembarco a lo grande del universo de los videojuegos en Galicia era inevitable. Un imperativo de fuerza mayor. Una demanda de toda una comunidad de aficionados. Hoy y mañana los vigueses tienen prohibido aburrirse.