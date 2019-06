Anni B Sweet y Emma Pollock se suman al Noroeste Estrella Galicia

The Last Internationale, Anni B Sweet, Emma Pollock y Paul Collins, Los Hermanos Cubero, Morgane Ji, The Wellgreen, TT Syndicate, Toundra, Seda, Escuchando Elefantes, Blanco Palamera, Derby Motoreta's BK, Los Árboles e Chiquita y Chatarra son algunas de las treinta nuevas confirmaciones de la 33º edición de Festival Noreste Estrella Galicia 2019, que se celebrará del 6 al 11 de agosto en A Coruña. El cartel supera ya los setenta artistas y bandas de blues, hardcore, folk, R&B, soul, rock, garage, surf, punk, psicodelia, indie pop, noise e, incluso, copla electrónica y música brasileña, y próximamente se anunciarán las últimas contrataciones.

Los responsables del festival musical anunció también ayer la cancelación del concierto de Jello Biafra & The Guantamano School of Medicine, debido a un problema de salud de uno de los componentes de la banda. Así se lo hizo saber la promotora HFMN Crew a la organización del festival en una carta en la que pide disculpas al público y al mismo festival por no poder, finalmente, tocar en Galicia en agosto.