Un nuevo bote para la sonrisa de Danny

Los irlandeses Pádraig Ó Duinnín y Liam Holden, con el presidente de la Asociación Galega do Patrimonio Industrial (Buxa), Manuel Lara, en un momento de la reconstrucción del bote en el Museo do Mar. // Fotografías: Alba Villar

La tradición marítima irlandesa dice que la vida de una embarcación que naufraga finaliza con la del marino, si este muere. Al mismo tiempo. Ese barco no volverá a navegar, como tampoco lo hará el corazón de aquel último viajero, en una singladura de paralelismo indisoluble que firma el mar. (" At the same time", sostenía ayer con sus apretados labios el artista plástico irlandés y remero Liam Holden). Eso es lo que hace única la nueva vida del currach "NaomhGobnait". Un ligero bote tradicional irlandés sobradamente especial.

Es el primero que se repara en el mundo y su nueva vida tiene mucho de homenaje al irlandés Danny, que murió en un naufragio frente a la costa de A Guarda. Antes, esa barca tradicional había cruzado los 2.500 kilómetros por mar que separan Dublín de las costas gallegas. Fue usado por cuatro amigos irlandeses, escritores, músicos y artistas, para hacer el Camino de Santiago a remo desde Dublín entre 2014 y 2016. (Una gesta grabada en el premiado documental " The camino voyage"). Y ese peculiar peregrinaje tuvo réplica al año siguiente. Los aguerridos irlandeses, que llevaron sus músicas y sonrisas a cada puerto de parada, planearon otra aventura marítima por Galicia que se preveía menos intensa... Pero que culminó con un fatídico accidente en Caminha que costó la vida al impulsor de la construcción del currach, el carpintero, poeta y pescador Danny Sheehy. El bote, de tipo Naomhóig en irlandés, quedó parcialmente destruido. Precisamente estos días, adquiere una nueva vida en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, de manos de los mismos remeros que surcaron ultramar a sus lomos.

La parte baja del segundo edificio, con espectaculares ventanas a la ría, amanece bajo una casi corpórea e intensa luz natural. El cuadro parece un astillero. El ingeniero civil Pádraig Ó Duinnín y el artista Liam Holden trabajan con precisión la madera. Uno estaba el día del accidente y el otro en el primer peregrinaje a Santiago. "Te estamos curando, no te vamos a hacer daño", susurran al currach a veces.

Maderas aquí tablones, aperos de carpintería... Fuera, azotados por un ligero viento del norte, los dos trabajadores reponen fuerzas cuando marcan las 12.00 horas. El ingeniero civil Pádraig aparece con el último bocado de manzana. "¡Hello!" Él estaba aquel día con Danny. A su lado, otro innegable rostro irlandés. Es Liam, artista plástico, pero, hasta el próximo martes, ambos están reconvertidos en carpinteros de ribeira.

La pregunta es inevitable: ¿No recuerdan a su compañero Danny mientras arreglan la nave? "Trato de pensar que solo estoy haciendo un proyecto, de mantener cierta distancia sentimental", asegura Pádraig Ó Duinnín. Estaba aquel fatídico día.

El pintor Liam Holden fue uno de los remeros en la travesía por mar Galicia y tradujo en sus cuadros las emociones de aquel Camiño. Acaba de hacer una exposición en su tierra natal en la que se muestra lienzos de colores cálidos, con azules y verdes con un bote que adquiere gran protagonismo. "Paintings from sea and coast", aglutina los lienzos, que reflejan la aventura marítima por el norte de España y Galicia. "Nosotros no fuimos los peregrinos, el peregrino fue el bote, nosotros solo lo acompañamos", llegó a decir. Durante el peregrinaje a Santiago de los cuatro, les sobrevino la posibilidad de sufrir un golpe de mar. "Como todos los marineros cuando salen a la mar, se piensa que podría ser la última", confiesan.

En cuanto a la rehabilitación hoy del currach, Liam reconoce: "Lo enfoco como un trabajo de reconstrucción de aquel bote que significó tanto para nosotros, para que quede como un recuerdo de aquella gesta". Aún así, enfatiza la dificultad técnica. Ya visitaron Vigo en abril para planificar y organizar la restauración, que estará hasta el 31 de octubre, dentro de la exposición "O Camiño do Mar". Han ayudado en la tarea de forma desinteresada los astilleros Garrido de O Grove -que incluso construyó unas piezas ad hoc- y Varadoiro do Xufre, de la Illa de Arousa, con la cesión de material.

El presidente da Asociación Galega do Patrimonio Industrial, Buxa, Manuel Lara, es pieza clave en esta obra, junto con el fundador de la obra social Meitheal Mara, cuya finalidad es rehabilitar a personas a través de la carpintería de barcos. Ayer mismo encontrarían en una conocida tienda viguesa de telas la loneta adecuada para luego impermeabilizar la nave.

La rehabilitación de ese currach podría convertirse en todo un símbolo del camino por mar. "Podría ser el símbolo de un camino que faltaba", prosiguió Manuel Lara, que trata de dar "cohesión" al proyecto y que podría continuar con un concierto benéfico en el que suenan nombres como Glen Hansard.

¿Qué cree que haría Danny si estuviera aquí? Los irlandeses coinciden. La respuesta es unánime: "Se reiría. Echaría una gran sonrisa así" (Giran para atrás la cabeza y emulan uno de los conocidos gestos del finado, Danny Sheehy). "Posiblemente tendría escalofríos , pero se sentiría feliz de que el bote estuviera en Galicia", sospechan.