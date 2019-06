will "El nuevo disco reflexiona sobre la verdad universal tras las relaciones humanas"

Con sus dos álbumes anteriores, vendieron más de cinco millones de discos en EEUU y 2,5 millones en Reino Unido. Bastille llevaba tres años sin nuevo material y mañana viernes el nuevo cedé saldrá a la venta en todo el mundo. Los fans que se acerquen al Festival O Son do Camiño podrán descubrir hoy en primicia las canciones en el directo que ofrecerá en Compostela. Allí, compartirá escenario con grupos y solistas como Die Aantwood, Richard Ashcroft, Dimitri Vegas&Like Mike, Beret o Second entre otros. Todavía quedan entradas, aunque pocas. Will, el bajista y guitarra del grupo, reconoce que no saben nada de Santiago y que, quizás, puedan visitarla esta mañana. En esta entrevista, habla del nuevo álbum "Doom Days" que desvelan en https://doomdays.house/ donde el internauta puede navegar por una casa especial de música.

- ¿Por qué Doom Days (Días fatídicos) como título?

-El título está sacado de otra canción, "4AM". Lo eligimos por la fuerza de la palabra 'doom' y porque tenemos la tradición de poner títulos formados por palabras monosilábicas, que es el caso de doom y day. Lo mismo hicimos con los dos discos anteriores: Bad Blood y Wild World.

-¿Grabaron por deseo o por necesidad?

-Obviamente, somos artistas y disfrutamos haciendo música. No conozco a ningún artista que produzca un disco porque se lo digan. Teníamos ganas de entrar de nuevo en el estudio. Nosotros estamos muy contentos con este álbum que es como un álbum conceptual, que habla de las relaciones humanas. Llevábamos años tocando y estábamos ansiosos por entrar en el estudio y no tocar siempre las mismas canciones.

- ¿Fue más difícil componer este álbum que los dos anteriores?

-No, no fue realmente más difícil. Componer las canciones no es difícil porque te llegan y las vas componiendo cuando estás de gira. Con este, nos tomamos un poco más de tiempo.Componemos constantemente.

-¿La clave del grupo es quizás la visión positiva que dan a través de muchas letras?

-Estamos viviendo momentos interesantes. Queremos reflexionar sobre eso y la verdad universal que hay detrás de las relaciones humanas. Pero no creo que sea tan positiva la visión que damos.

- Ustedes ponen en sus letras el amor por encima de la situación del mundo.

-No se trata de relaciones de amor, específicamente, como de interacciones humanas. Esto es en lo que consiste la cultura.

- ¿Cuáles han sido las malas decisiones de la banda?

-No creo que hayamos tenido ninguna, es más, sólo hemos tenido maravillosas decisiones. "Malas decisiones", la canción, está abierta a interpretaciones. No hay que pensar en algo específico que hayamos decidido como banda.

- ¿Es el ego y el riesgo a separarse el principal enemigo de una banda?

-Cuando pasas mucho tiempo con la gente y nosotros ya llevamos 10 años de gira juntos, te acuestas y levantas con la gente y, a veces, necesitas tiempo para ti mismo.Encontrar tu propio espacio es lo más difícil pero creo que nosotros lo llevamos bien, también desde el punto de vista creativo.

- Han colaborado con Marhsmello. ¿Con quién más les gustaría colaborar?

-Cualquiera puede colaborar con nosotros. Nos gustaría colaborar con Rihanna y nos gustaría cantar con Daniel Craig, el actor. Son grandes artistas.

- Han compartido parte de las canciones del álbum en las redes sociales, ¿cuál es la recepción de la audiencia?

-Bastante buena. Sale mañana y todo el mundo debería comprarlo y escucharlo para ser lo más exitoso que pueda. Es realmente bueno.

- Sí, pero la gente compra cada vez menos discos. ¿Les preocupa?

-Nos gusta salir de gira. La gente no compra discos porque está el streaming pero a nosotros no nos preocupa lo que está fuera de nuestro control. Seguiremos haciendo música y si la gente va a los conciertos ya es un bonus.