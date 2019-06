Degollada en Xátiva una mujer embarazada de 6 meses

Una mujer embarazada y de nacionalidad rumana ha aparecido muerta en la tarde de ayer en su domicilio de Xátiva y, según los primeros indicios, podría haber sido degollada.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que ha sido la propia pareja de la mujer, un hombre de nacionalidad española, quien ha alertado a la Policía Local de los hechos, si bien de momento no se ha detenido a ninguna persona.

Las mismas fuentes han precisado que la llamada alertando del suceso se ha producido a las 16.10 horas y han precisado que, si bien en un momento tan temprano de la investigación no se descarta ninguna hipótesis, el compañero sentimental de la fallecida no se encuentra detenido porque no se han apreciado indicios que apunten a su participación en los hechos.

La pareja de la mujer, un hombre de nacionalidad española, fue el que dio la voz de alarma cuando llegó a casa después del trabajo, según ha comentado el alcalde a los periodistas.

Fuentes de la investigación han indicado que el hombre, que realiza tareas agrícolas, no está detenido y ha estado presente en la casa durante la tarde mientras la policía científica realizaba una inspección de la escena del crimen en busca de huellas y posibles pruebas.

El cadáver de la mujer fue localizado sobre las 16.00 y las mismas fuentes han añadido que una vecina oyó una discusión sobre las 15.00 horas. El alcalde de Xàtiva (Valencia), Roger Cerdà, ha decretado un día de luto en memoria de Isabel Elena Raducanu, la mujer asesinada.

Muere en Aranjuez

Una de las dos mujeres que se encontraban en estado crítico tras el tiroteo registrado en Aranjuez (Madrid) la noche del pasado domingo falleció ayer, según informaron fuentes del Hospital 12 de Octubre. Se trata de una joven de 23 años que resultó herida grave, junto a otra mujer de 50 años, cuando les disparó un familiar.