Los vigueses "16 mm" ponen banda sonora al Filmadrid Festival de Cine

La vanguardista propuesta musical viguesa "16mm" ha sido seleccionada en el Filmadrid Festival Internacional de Cine para interpretar en directo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la banda sonora para el film sueco "Johan" ( Mauritz Stiller, 1921).

La película será proyectada para la ocasión en formato analógico, en cinta de 35 mm procedente de la Filmoteca de Suecia. "16 milímetros" es un proyecto de los artistas sonoros y músicos Macarena Montesinos, violonchelista y el thereminista y guitarrista Paulo Pascual. A través de la composición, la improvisación y la indagación sonora realizan bandas sonoras de cine en directo; una propuesta en la que investigan las relaciones que existen entre la imagen y el sonido, entre el cine y la música.

El grupo vigués acaba de ser seleccionados por el Filmadrid Festival Internacional de Cine y allí estarán actuando este jueves 13 de junio (18.00 horas) dentro de la sección "Vanguardias Live", dedicada al intercambio creativo entre el cine y otras propuestas artísticas de carácter performativo.

Paulo Pascual es uno de los pocos thereministas de España que trabajan melódicamente con este instrumento. Es el primer thereminista gallego que publica un disco "Planeta Theremin", al frente del proyecto Modulador de Ondas. Se trata de un ingenio musical electrónico creado hace un siglo, cuyo sonido se puede rastrear en numerosas bandas sonoras y memorables canciones de Led Zeppelin, Pink Floyd, Pixies o Beach Boys, entre otros.

En cuanto a la película "Johan" (1921), de Mauritz Stiller, a la que pondrán música en Madrid, es una adaptación de la novela Juha (1911) del escritor finlandés Juhani Aho, también revisitada por Kaurismäki con Juha (1999). La historia de la novela narra las vicisitudes del triángulo amoroso conformado por Juha, un granjero, su mujer, y un hombre de negocios.

Desde la web del certamen se asegura que la sonorización en directo del film no so se articulará como una aproximación al relato original, si no que también establecerá un diálogo con las imágenes, las estructuras, los ritmos y el hilo narrativo de las películas. Así, la composición, la libre improvisación y el paisaje sonoro se entremezclarán a través de los sonidos de violonchelo, theremin, guitarras acústicas y eléctricas, saxofón, objetos percutivos y sintetizador modular empleados por Macarena Montesinos y Paulo Pascual.