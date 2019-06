Es 40 de mayo y... seguimos con el sayo

La primavera en las Rías Baixas es tan impredecible que hace fallar hasta al refranero popular. Porque hoy el 9 de junio, o visto de otra forma, es 40 de mayo. Y como las abuelas decían cuando veían a alguien salir desabrigado a la calle: "Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". Pero este junio en el suroeste está resultando tan cambiante como los anteriores meses de la primavera, en los que se pasó de rozar el récord de calor a bajar a mínimas de 10 grados.



De hecho, en estos primeros 9 días de junio las temperaturas máximas y mínimas recogidas por Meteogalicia no han superado en ningún momento los valores típicos para esta época del año. Incluso en la provincia de Ourense se han registrado temperaturas bajo cero. Xinzo de Limia y Beariz fueron ayer el sexto y séptimo lugar más frío de toda España.





As temperaturas en #Galicia están sendo baixas neste comezo do mes ??. As gráficas mostran os valores típicos de Xuño (máximos e mínimos) en liñas de puntos (laranxa e azul), comparándoos cos valores rexistrados e preditos para os vindeiros días. pic.twitter.com/mN8UZWoJMS