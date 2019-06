Airiños do Mar de Teis axusta contas coa historia

Beben das mesmas fontes que Fuxan os Ventos, A Quenlla e o grupo arxentino Los Chalchaleros. Nestes primeiros anos do século XXI, nace unha nova formación de música tradicional: Airiños do Mar de Teis que, sen embargo, afonda as raíces nun grupo homónimo do barrio vigués que se mantivera vizoso no primeiro tercio do século XX.

Nesa época, o anterior Airiños do Mar de Teis era unha formación coral que contaba cunha seción de gaitas gozando de certa sona. Mesmo gravara a súa música en varios discos de 78 revolucións por minuto.

Un levaba o título de "Farriquiña" e presentaba unha muiñeira editada por "La voz de su amo", que se caracterizaba por unha peculiar pegatina na zona central do disco na que se podía ver un fonógrafo e un can metendo o fuciño dentro.

A gaiteira e titulada superior de instrumentos de música tradicional polo Conservatorio Superior de Música de Vigo Xiana Teixeiro Rei, de Foz (Lugo) realizou unha invetigación como traballo fin de máster na que incluíu información dos primeiros Airiños do Mar de Teis.

Deles, destaca no seu traballo que estaban asociados óSindicato Agricultoes de Teis e que naceran no 1925 ademais de presentar "conciencia cultural" que canalizaron para "difundir o patrimonio musical de Galicia".

Daquela, ata tiñan un gaiteiro 'famoso', Constante Moreda. O ano 1936 supuxo a súa disolución se ben seguiu como coro ata os anos cincuenta.

O espírito da primeira formación, de querer propaga-lo patrimonio musical galego, foi herdado en gran medida polos novos Airiños do Mar de Teis formados por un total de quince persoas que tocan guitarras, bouzoki, bombo legüero arxentino, acordeón, gaita diversas percusións tradicionais.

Hoxe sábado, a partir das sete da tarde no Auditorio Multiusos da Xunqueira en Redondela, terán unha actuación que inclúe un repertorio "variado, dende boleros, zambas arxentinas, valses peruanos e por suposto música tradicional", destaca a agrupación nunha nota.

O seu primeiro álbum leva o nome de "Terras irmás". "Trata de xuntar a cultura musical dos pobos irmás, reflectidas nas terras de Arxentina, Perú, México e Galicia, e a identidade do mesmo proxectado no Vapor 'Sinaia' que chegou ao porto de Veracruz-México, con 1.800 refuxiados da nosa guerra civil", resaltan desde Airiños. No directo, contarán coas colaboracións de Entre Trastos, os acordeonistas Olegario e Jaime Vilas; e o grupo tradicional de Cidadelle.