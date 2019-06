"La sombra de la ley" gana el premio a mejor película en el Celtic Media Festival

La película "La sombra de la ley", dirigida por el director monfortino Dani de la Torre y producida por Vaca Films con la participación de Televisión de Galicia (TVG), ganó ayer el Premio Torc al mejor filme en el Celtic Media Festival celebrado en la localidad escocesa de Aviemore. Esta cinta, protagonizada por el actor lucense Luis Tosar, competía con la producción galesa "The NHS: To Provide All People" y con la escocesa "The Party's Just Beginning".

"La sombra de la ley" es un thriller de gángsters ambientado en la Barcelona de principios del siglo XX, con un convulso trasfondo político y social, y es la segunda película de De la Torre, tras la exitosa "El desconocido" (2015), protagonizada también por Tosar.

El premio Torc fue recogido por la jefa de Contenidos de Televisión de Galicia, Montse Besada, quien hizo extensivo este reconocimiento a su director, a los productores y a todo el equipo de la película, y avanzó que De la Torre ya está trabajando en un nuevo proyecto.

La CRTVG acudió al Celtic Media Festival con otras tres tres candidaturas finalistas: el programa de la Radio Galega "Diario cultural", que competía en la categoría de "Radio music programme"; el espacio de TVG "Historias mínimas", que lo hacía en la sección "Factual Series", y el docudrama "Caso Diana Quer: 500 días'", seleccionado en "Current affairs" (Sucesos de actualidad). Las producciones gallegas competían con la BBC de Escocia y Gales, la FR3 de Bretaña y la RTE de Irlanda.

El Celtic Media Festival, que tiene como objetivos principales difundir y reconocer trabajos de radiodifusión y audiovisual, es una competición internacional que reúne los principales géneros de contenidos en televisión, radio, cine y medios digitales. "Es un festival único, que promueve la cultura y las lenguas de los países celtas y reúne a profesionales con talento para mostrar lo que se está haciendo en los territorios celtas", destacaron ayer desde la CRTVG.