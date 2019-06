Premio a un diario convertido en una máquina del tiempo con regreso al pasado

Personajes históricos como la espía Mata Hari, el inventor Guillermo Marconi o López de Neira, el primer vigués que tuvo luz elétrica en su casa, fueron algunos de los personajes con los que se mezclaron en el pasado los alumnos del CPR Divino Salvador para realizar su FARO DA ESCOLA, con el que ganaron el primer premio al mejor periódico.

En la portada, aparece Albertos Newtonus, un científico 'loco', al que dio vida el alumno Brian durante el Carnaval. La idea de 'inventar' una máquina del tiempo que llevara a los alumnos a capítulos claves de la historia de Vigo partió del profesor y escritor Xavier Estévez."O seu traballo foi impresionante valéndose da imaxinación e facendo ós nenos partícipes das historias do pasado de Vigo", destacó el profesor Daniel Gómez.

La iniciativa sirvió para despertar el interés de los niños por los diarios. "Eu xa leo os deportes", confesaba Pedro, a punto de cumplir los 11 años, quien no se cortaba al señalar que lo que más le había gustado del proyecto había sido el Photoshop, para el tratamiento de imágenes. Sus compañeras Susana y Blanca recalcaban lo divertido que había sido la iniciativa.

Desde el CPR Possumus, segundo premio al mejor periódico, sin embargo, optaron por destacar en la portada una información sobre la mujer y la lucha por la igualdad con una imagen de sus pequeñas científicas, mientras en sus páginas interiores hablaba de visitas de escritores y científicos al centro.

"Aprendimos a valorar los periódicos y a hacerlos. Fue una experiencia que me gustó mucho porque hicimos un periódico e investigamos", explicaba ayer Pau, alumno del Possumus; mientras Noa destacaba que había disfrutado "porque pasé mucho tiempo con mis compañeros que de otra manera no habría pasado. He aprendido cosas nuevas. Es divertido". Por su parte, las profesoras Rocío Paramá y Sonia Camino subrayaron "la impresionante implicación" de los niños en la iniciativa.

El tercer galardón recayó en el CEIP do Carballal de Marín que resaltó en su primera página el videoclip "Regueifando en Marín", al tiempo que hablaban en otras informaciones de basura, plástico o las noticias falsas. "Fue muy divertido hacer el periódico", defendía Marwa; mientras Fátima y Juan resaltaban que habían aprendido a maquetar. "A implicación do alumnado foi altísima (...) Este ano traballaron máis os nenos cós profesores", destacó la docente Charo Martínez.