Telefónica estrena hoy Movistar + Lite, su nueva plataforma de contenido audiovisual "para todos"

Telefónica estrena hoy 5 Movistar+ Lite, su nueva plataforma de contenido audiovisual "para todos", sean o no clientes de la compañía de telecomunicaciones, con entretenimiento, ficción y deporte. En la presentación de Movistar + Lite, Sergio Oslé, presidente de Movistar+ ha explicado que estará disponible por 8 euros al mes, un mes de prueba gratuito y dos 'streamings' simultáneos. "Es una app para todos", ha manifestado Sergio Oslé, quien ha detallado que no requiere decodificador para ser utilizado, que está disponible para cualquier dispositivo y para clientes de todos los operadores, no únicamente de Movistar.