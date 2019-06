Difama, que en Twitter queda

Imaginen que un personaje famoso de un país extranjero afirma en Twitter que es un extraterreste, y que un usuario, científico de profesión, le replica que eso no es posible. Ese personaje famoso y sus miles de seguidores montan una campaña difamatoria contra dicho usuario, atribuyéndole, además, un gravísimo delito, una calumnia sin pies ni cabeza. Apabullado por la cacería, el hombre de ciencia decide borrar su perfil de Twitter y no volver jamás a esta red social. No hace falta mucha imaginación, porque esto mismo ha ocurrido y ocurre todos los días, mientras en la red social fundada por Jack Dorsey se lavan las manos.

Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala que se puedan retirar contenidos difamatorios de Facebook y de otras redes sociales, bien hará Twitter en poner sus barbas a remojar. Porque es una red mucho más abierta que Facebook, un tablón de anuncios global donde cualquiera puede satisfacer sus deseos –los más sublimes y los más perversos, como dirían Les Luthiers– a la vista de todo el mundo, y en la que destrozar a una persona es muy fácil. Y gratis. Un gran poder, como el de Facebook y Twitter, conlleva una gran responsabilidad, así que bien harían estas redes sociales en mejorar sus famosos algoritmos.