alberto jiménez "Las canciones representan un momento y rescatarlas de un cajón es un poco raro"

Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (teclados, guitarra y sintetizador), Álvaro Navarro (guitarra eléctrica) y Antonio Poza (bajo eléctrico) son Miss Caffeina, que presentará su nuevo disco, "Oh Long Johnson", publicado a principios de este año, en la sala Rouge de Vigo este viernes día 7 (21.00 horas) y en la sala Karma de Pontevedra (sábado, 21.30 horas), dentro de la Gira Mahou. Con este nuevo trabajo, cuyo título hace referencia al vídeo viral de un gato que parecía pronunciar esta frase, la banda madrileña se reinventa en el sonido pop tras saborear el éxito con su anterior trabajo de estudio, "Detroit".

- ¿Cómo está yendo la gira?

--La verdad es que es la que mejor nos está yendo. Llevamos más de veinte conciertos y la respuesta del púbico está siendo increíble desde el principio. La semana que salió el disco fue número uno. Creo que la gente estaba esperando que sacásemos un nuevo trabajo y empezásemos otra vez a girar.

- ¿Esta expectación les presionó en algún momento?

-No. Cuando ya has hecho el disco y va a salir sientes los nervios de si le gustará a la gente o no, porque lo que quieres es que lo reciban bien, pero creo que nuestro público esperaba que fuera un disco diferente, que no se pareciese a lo que hemos hecho anteriormente, y por esa parte estamos bastante tranquilidad. Entiendo que hay gente que una vez que encuentra su estilo, igual tiende a repetir lo que sabe que le sale bien y donde está cómodo, pero nosotros nos aburridos muy rápido de lo que hacemos y siempre nos apetece hacer cosas diferentes.

- En "Oh Long Johnson" dan un nuevo giro hacia el pop, iniciado ya con el anterior.

-Las giras duran mucho, unos dos años, y en todo ese tiempo vas escuchando nueva música y te va apeteciendo hacer otro tipo de canciones. En ese sentido es natural ir hacia otros derroteros, A nosotros nos apetece explorar otros estilos y con "Detroit" empezamos un camino que con este disco va un poco más allá en ese camino de la electrónica y de la música más pop, más bailable.

- ¿Es un camino sin retorno?

-No lo sé, porque de repente, dentro de dos discos, lo mismo nos apetece hacer otro más rock como era el primero. No tengo ni idea.

- ¿Cómo seleccionan los temas?

-Normalmente lo gordo del disco lo componemos Sergio y yo por separado y cada uno entrega sus canciones, aunque desde el último disco, Antonio y Álvaro también están proponiendo algunas canciones. Lo que hacemos es poner todo el repertorio para elegir cuáles le vienen mejor al disco y así este tiene lo mejor de lo que hemos hecho. Para este teníamos unos 20 temas.

- ¿Dónde acaban los descartados?

-Algunos se quedan en un cajón y otros se los damos a otra gente que interpreta, pero no compone. Lo que nunca hemos hecho es coger canciones que quedaron fuera de un disco para meterlos en el nuevo. Creo que las canciones representan un momento concreto y lo de rescatarlas es raro porque no representa ese momento que estás viviendo ahora.

- El título hace referencia a un vídeo que se hizo viral en internet y el disco recoge varios temas sobre la red. ¿Homenaje o crítica?

-Es una crítica al mundo en que vivimos. Las redes sociales nos acercan y son maravillosas en algunos aspectos, pero no tanto en otros. Y no hablamos desde el punto de vista de quien no vive ahí, porque nosotros comenzamos a subir nuestras primeras canciones Myspace, que es lo que había en ese momento, y gracias a esto fuimos sumando seguidores hasta que nos fichó una multinacional, y nuestra carrera se basa mucho en las redes sociales. La gente está ahí y cuando quieres reclamarla tienes que recurrir a la red. Pero también puede ser todo mucha pose y poca verdad, y puedes sentirse demasiado expuesto, y de esto es de lo que hablamos.

- ¿Cómo serán los conciertos de Vigo y Pontevedra?

-Estamos alternando los conciertos de la Gira Mahou con los festivales. En la gira no tocamos nada del primer disco, del segundo un tema. Todo se basa en los dos últimos y sobre todo en el último. La gira es la promoción de disco y lo que te apetece tocar y lo que la gente espera también es el último disco. En Vigo, al ser un concierto más largo que los que ofrecemos en festivales, nos podemos permitir rescatar canciones más antiguas y tocar las lentas, que en un festival no tienen cabida, por ejemplo, y está todo ordenado en bloques, que ya lo hicimos en la gira anterior y funcionó muy bien. Habrá de todo, pero, sobe todo, que la gente venga a bailar.