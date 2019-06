"Tras un infarto cerebral, solo reconocía a mi madre: 'La mejor mujer del mundo'"

Pasadas las desgracias inherentes a la guerra y el exilio, la familia Brajnovic se estableció en Madrid, donde nacieron Olga y Antonio. "España fue el primer país que le dio un visado", reconoció ayer Olga Brajnovic. Luego ya en Pamplona, donde Luka ejerció de profesor universitario, nacieron sus hijas Lijerka y Ana María y varios de sus nietos. "El amor a mi madre, ha sido siempre como el de un recién enamorado", reconoció su hija, que aseguró que sus padres inculcaron a la siguiente generación el valor del amor y el perdón. "Uno de los peores infartos cerebrales le sobrevino en casa y fue trasladado al hospital en ambulancia. Cuando llegó allí, no podía reconocerme y se encontraba totalmente desorientado", recordó Olga. "Él hablaba en croata aunque respondía a las preguntas de los médicos en español. No conocía a nadie ni sabía dónde estaba. En un momento un médico señaló a mi madre y le preguntó: "¿Conoce a esa señora?". Sonrió y asintió. "¿Quién es?", insistió el médico. "La mejor mujer del mundo", fue su respuesta. Aunque no podía recordar su nombre, sabía quién era ella", insitió Olga. "A los demás no pudo reconocernos hasta varios días después". Otro episodio conmovedor que recordó la periodista tiene que ver con la etapa en la que Luka Brajnovic pudo volver a su Croacia natal. Viajó a finales de los 90 a un homenaje de la Universidad de Zagreb. "Al hotel en el que se alojaban acudió un anciano empeñado en saludar a Luka", confesó Olga Brajnovic. "Tanto insistió que, al final, mi madre accedió a que pasase a la habitación. El hombre entró y dijo que él era aquel partisano que le sacó de la fila de fusilamiento. Los dos se abrazaron", explicó. "Mi padre le dijo que había rezado por él desde entonces".