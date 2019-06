CLUB FARO | Brajnovic: "La supervivencia de mi padre fue la lucha diaria contra el odio, en la que él venció"

"La supervivencia fue para mi padre una lucha diaria contra el odio, en la que él había vencido", indicó en Club FARO la periodista Olga Brajnovic e hija del escritor y profesor de periodistas en la Universidad de Navarra, Luka Brajnovic. La escritora recordó, ya en el arranque de la charla, que "él cavó su propia fosa y estuvo en una fila de fusilamiento, hasta que un soldado gritó: "camarada periodista, ¡fuera!". Así salvaría su vida, pero vería como otros 16 hombres caían en las tumbas que habían sido obligados a cavar. El resto de su camino vital en la Yugoslavia de la II Guerra Mundial no estaría exento de sufrimiento.

Luka Brajnovic (Kotor, 1919, hoy, República de Montenegro) sufrió la guerra y sus consecuencias: separación familiar, internamiento en campos de concentración por los fascistas italianos y los 'no alineados' de Tito, el exilio e incluso esa citada condena a muerte de la que logró salvarse. "Estuvo prisionero de los dos bandos por ser un periodista independiente", aseguró Olga Brajnovic en una conversación con la presidenta de la Asociación de Prensa de Vigo, Tesa Díaz-Faes. Solo un esclarecedor detalle para ilustrar el sinsentido de las represalias: no conoció a su primera hija hasta que esta había cumplido los 12 años. La había dejado co 4 meses, cuando partió a Austria para "pasar unas semanas" y esperar a que la situación se calmase, convencido por la familia de su mujer.

Olga Brajnovic, tercera hija de Luka y Ana Brajnovic, recupera su historia en el libro "Una odisea de amor y guerra. La lucha de una joven pareja croata por la conquista de su libertad" (Rialp). A lo largo de las páginas, va tejiendo los desparejados retales de su historia familiar, basándose en la correspondencia entre sus progenitores y en diarios de su padre de los años 40, que previamente había transcrito del croata su madre, Ana -ya cuando contaba con casi 90 años-. El resultado es que Olga reconstruye un relato conmovedor, que pone de manifiesto la hermosa grandeza del ser humano. "Ha sido como una entrevista indirecta, en la que di voz a sus declaraciones textuales", reconoció.

Periodista como su padre, Olga Brajnovic ejerció la mayor parte de su carrera en "Diario de Navarra", como especialista en política internacional. Anteriormente realizó reportajes sobre la guerra de los Balcanes para la agencia Colpisa y la revista El Semanal, y trabajó para la agencia Efe en California.

En la charla que ayer ofreció en Vigo, la escritora arrancó en 1941, la época en la que las tropas de Mussolini ocuparon Kotor y arrestaron al joven Luka Brajnovic. Luka dirigía una revista literaria y trabajaba para el periódico Hrvatska Stra?a (Vanguardia Croata). En esa ciudad conoció a la que luego fue su esposa, una alumna de Eslavística (lengua y cultura de los pueblos eslavos). Coincidieron también es sus creencias católicas. Allí, en Kotor, las tropas italianas, todavía aliadas de las nazis, que trataban de avanzar posiciones en los Balcanes, le apresaron y lo introdujeron en un barco rumbo a Italia. Durante el trayecto, Brajnovic consiguió llegar hasta Zagreb.

Dos años después, en 1943, lo detuvieron los partisanos comunistas de Tito, mientras viajaba en tren de Zagreb hacia el sur. "Estuvo arrestado unos cinco meses, al final de los cuales pesaba 41 kilos. En aquel campo de concentración hubo un momento en que su muerte pareció inminente", explicó Olga en relación al capítulo que referenciamos al principio. Con ese episodio se iniciaría un largo y doloroso itinerario hacia la libertad. "Le propusieron escribir para una publicación partisana pero él no aceptó por motivos de conciencia. Huyó andando unos cien kilómetros", aseguró su hija.

También su boda con Ana en Zagreb en 1943 quedó deslucida por los bombardeos aliados. Y, en 1944 nació su primera hija, Elica. La llegada de los comunistas a Zagreb en 1945 llevó a Luka a una decisión tan dura como necesaria: el exilio. Ejercer el periodismo, pertenecer a ámbitos católicos y haber escapado de un campo de concentración comunista constituían elementos de riesgo que, pensando en su familia, aconsejaban la salida. Dejó Croacia en mayo y no regresó hasta décadas más tarde. "Su amor y fidelidad fueron una constante a lo largo de los años; mi padre contó hasta los días: habían estado juntos un año, cinco meses y catorce días... y luego no se vieron en 12 años". De forma paralela, las heridas de la posguerra sacudieron a su mujer.

Tras numerosas gestiones para lograr el reencuentro familiar, este se produjo en Múnich en 1956. En el andén del Orient Express, Luka entregó a su esposa un ramo de doce rosas rojas, una por cada año de separación. "Elica, a los 12 años, conoció a su padre. "Es papá", le dijo su madre. Y ella le dio la mano y le saludó con formalidad: "Mucho gusto, señor". Su padre la abrazó y a partir de ese abrazó y él se hizo real", relató, aún emocionada, Olga.