La odisea de amor y guerra del periodista croata Luka Brajnovic abrirá los actos de junio en el Club FARO, que albergarán también las reflexiones de Andrés Aberasturi. Además, tres expertos presentarán la "Guía Pelerinaxe de Ourense a Santo André de Teixido", y otros tres analizarán desde diversas perspectivas "La civilización romana y su legado en Vigo". La periodista Magis Iglesias y dos "madres de la Constitución" cerrarán la programación.

El Club FARO DE VIGO comienza mañana lunes la programación de junio. Todas las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (c/ Areal, esquina c/ Oporto, Vigo). La entrada será gratuita y libre hasta completar aforo.

De "Una odisea de amor y guerra" (Luka Brajnovic, la vida extraordinaria de un maestro de periodistas) hablará Olga Brajnovic, periodista e hija de Luka Brajnovic. Kotor (hoy, República de Montenegro), 1941. Europa se desangra por la II Guerra Mundial. Las tropas de Mussolini ocupan la zona y arrestan a Luka Brajnovic, un joven y valioso periodista croata. Con este episodio se inicia un largo y doloroso itinerario hacia la libertad. Luka logra casarse con Ana, pero muy pronto, con ella ya embarazada, la guerra les obliga a separarse. Los años transcurren sin que puedan reencontrarse, pero la dictdura de Tito y el exilio no podrán impedir que, una vez más, sea el amor quien finalmente venza.

Andrés Aberasturi desgranará "Reflexiones sobre el amor, la soledad, los recuerdos, la naturaleza, el paso del tiempo...". Aberasturi, que ha trabajado en todos los medios -prensa, radio y televisión-, dirigiendo y presentando programas e informativos, hablará sobre las grandes y pequeñas cosas cotidianas. Columnista en varios periódicos, Aberasturi es también autor de varios libros de ensayo y poemas. En la actualidad es colaborador en el programa "No es un día cualquiera", que dirige Pepa Fernández en RNE.

"O noso camiño (Presentación Guía Pelerinaxe de Ourense a Santo André de Teixido)" é o nome da charla na que intervirán o xornalista Moncho Conde-Corbal; José García Calvo, coordinador de Roteiros Culturais da Universidade de Vigo; e Manuel Janeiro, escritor. Santiago Lamas e Conde Corbal, acompañados de Antonio Vázquez, fixeron o mesmo percorrido que fixeran Otero Pedrayo, Vicente Risco e Ben Cho Shey no ano 1927 camiñando desde Ourense ata Santo André de Teixido. "O Noso Camiño" tamén quere dar visibilidade ao tan nomeado actualmente rural abandonado, xa que o roteiro, que pasa por localidades de Ourense, Lugo e A Coruña, inclúe paraxes hoxe sen xentes.

Una de romanos

Una mesa redonda sobre "La civilización romana y su legado en Vigo" reunirá a Fernando Lillo Redonet, doctor en Filología Clásica; experto en el mundo romano; Ricardo Soto Caride, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; maestro de esgrima histórica antigua y medieval; y José Valtierra Pérez, técnico en Gestión Cultural especializado en Patrimonio Histórico. Se trata de expertos en el mundo romano que expondrán el legado romano desde pespectivas diferentes, acercando la vida cotidiana de hace 20 siglos e ilustrando al público sobre la escritura romana, la iluminación de las villas o el mundo de los gladiadores. Habrá una segunda perspectiva de la mano del Club Falcata de esgrima histórica de Vigo, que contará todo lo relativo a la marcialidad y la motricidad de Roma: formaciones, adiestramiento, legiones... Y, por último, José Valtierra divulgará diferentes aspectos de la etnografía y los restos arqueológicos de la comarca viguesa.

"¿Quiénes fueron las madres de la Constitución?". La periodista viguesa Magis Iglesias abordará la historia de las primeras parlamentarias de la democracia con dos de las diputadas constituyentes, Elena Moreno y Nona Inés Vilariño, que hablarán sobre las ignoradas madres de la Constitución y el papel que desempeñaron en la consolidación de la democracia en España. Si en algo resultó revolucionaria la democracia española fue en la transformación que supuso para las mujeres: un cambio impulsado por el esfuerzo de valientes diputadas y senadoras que abrieron las compuertas de un embalse que ha alimentado ríos de libertad para todas las españolas.