Así puedes saber (de forma legal y gratis) si estás cerca de un radar

Si eres un usuario de la aplicación de mapas de Google, a buen seguro que, si la has usado en los últimos días, te has sorprendido al escuchar un mensaje que hasta ahora no te dirigía la aplicación. Un mensaje corto y sencillo que ha obligado a muchos en los últimos días a levantar el pie del acelerador. "Te estás acercando a un radar", dice desde hace apenas unos días el asistente virtual de conducción Google Maps.

El gigante de internet acaba de incluir en sus mapas en España (los más utilizados por delante de los de otras compañías como Apple), la posición de los radares fijos de los que alerta de dos maneras: primero te lo dice con un aviso acústico cuando te estás acercando (más o menos hace la advertencia como a tres kilómetros de la cámara del cinemómetro) y con un pequeño dibujo de una cámara naranja en el punto exacto en el que está el radar. (Consulta aquí las multas que no tienes que pagar).

Pero ojo. Ten mucho cuidado cuando vayas al volante. Google (y el resto de las aplicaciones que son legales y que puede tener quién quiera en su coche), solo avisan de los radares fijos, aquellos que publica en sus canales oficiales la Dirección General de Tráfico. La propia DGT y la Guardia Civil vigilan a los conductores de muchas otras maneras como los radares móviles (los que se ponen con una pistola láser o los más tradicionales camuflados en coches), o los del helicóptero Pegasus que se puso en marcha hace meses y que no sólo vigila la velocidad, también está pendiente de la distancia de seguridad de los coches.

Google Maps se ha convertido, gracias en buena manera a los conductores, una de las aplicaciones más utilizadas de los últimos meses. No en vano también es muy útil para avisar de los atascos. Si te diriges a zonas como Madrid te alerta de los atascos que se producen, cuánto van a durar y la razón (accidente u otros). Pero también es muy útil para los turistas. Y es que Google también informa de los desvíos de tráfico o del transporte público que se pueden coger. Hay incluso ciudades en las que se habla del transporte compartido, mucho más económicas y adecuadas para el medio ambiente. Se espera que en los próximos meses seguirán aumentando las mejoras en esta aplicación de tráfico y mapas tanto en su versión para teléfonos Apple como para los que usan Android.