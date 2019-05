El estreno de "7limbos" y su 'botasoneiro' abren la Mostra de Cinema Periférico

Imagínense en una iglesia con una especie de botafumeiro que en vez de ambientar con incienso lo hiciese con sonidos, poco agradables además. La imagen se recoge con su poética en la película "7limbos", la última creación audiovisual del director vigués Alexandre Cancelo y el artista lucense Berio Molina. Su pieza abre hoy la X Mostra de Cinema Periférico de A Coruña (S8), ciudad que también acogerá la acción sonora del botasoneiro, creado por Molina expresamente para el largometraje.

Sin duda. "7limbos" es un ejercicio gimnástico de cine, una pirueta sonora y visual que nos lleva por escenarios y escenas oníricas rodadas en digital y analógico (16 milímetros), pasando de la serenidad a veces al desasosiego, como un juego con los sentimienos del espectador.

Si se busca una sinopsis, es el viaje de una especie de fantasma "polo mundo das ánimas que están no limbo", señala Cancelo en una entrevista a este diario.

Este puntualiza que "hai moitas capas de lectura e de creación", para añadir que "creamos algo novo que non é videoarte, nin documental, nin ten un xénero definido. Hai nesa película un exercicio poético, estético, de xogo de emocións sen que haxa un guion que guíe ó espectador".

El filme, bizarro y con enganche, tiene algo de "visceral, algo punk" y "provocador", según palabras de uno de sus directores. Las imágenes nos llevan por las calles de Vigo (María Berdiales, en la noche), la Etea, la antigua fábrica de Massó en Cangas, los viales de Porto y una iglesia en la ciudad lusa, así como otra en Bristol donde Miguel Prado toca un órgano, así como el Mosteiro de Melón, pozas en Lobios y unas minas de wolframio.

Para Cancelo, estrenar en el S8 es la mejor opción por la apertura del festival a los extremos cinematográficos. "Non é doado atopar o teu público, inda que existe ese público", añade un autor que ha firmado como director o guionista piezas como "Contra a morte" (sobre Lois Pereiro) o "Cociñando no fin do mundo".