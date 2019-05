The Lucilles, John Duer y Julián Maeso, en el primer Festival Black in Vigo

La banda viguesa BlackStereo abre hoy la primera edición del Festival Black in Vigo, que se celebrará en la sala Sinatra Cóctel Bar hasta el sábado. Serán tres días de blues y soul con una brillante selección de artistas locales e internacionales que llenarán del espíritu de la música negra el Casco Vello de la ciudad.

Los primeros en subirse al escenario del Sinatra Cóctel Bar serán los componentes de la banda local BlackStero, liderada por Toño López, conocido por ser la voz Soul Jacket. BlackStereo es una banda integrada por cinco músicos consagrados reunidos para rendir homenaje a la música negra.

Mañana actuarán John Duer & The Blues Freaks, y Julián Maeso. Desde Austin, Texas, llegará John Duer, líder indiscutible con su bajo y voz, para formar The Blues Freaks, una banda de blues formada en enero de 2017 por John, José Luis "Sépul" Sepúlveda y Budy García. The Blues Freak prometen un concierto muy especial llevando el blues a los terrenos más pantanosos del Delta del Missisipi, exprimiendo todo el repertorio tejano para ofrecer un espectáculo que los amantes de este género no se pueden perder.

Por su parte, Julián Maeso será el invitado de John Duer & The Blues Freak. Nacido y forjado en Toledo, reside en su apasionado conocimiento de los distintos géneros, pero es en el soul donde es un gran reclamo por grandes divas como Irma Thomas, Betty Harris y Martha High, con quienes ha colaborado como teclista, aunque la nómina de sus colaboraciones es mucho más amplia e incluye a artistas como Pájaro, Ken Stringfellow, Taylor McFerrin y The New Master Sounds.

La tercera actuación de la noche la ofrecerá la banda local The Bluesfellas, conjunto clásico de blues formado por Diego Fernández (guitarra), Brais Iriarte (bajo) y Manu Aures (batería), que interpreta los grandes temas del blues de todos los tiempos.

El sábado subirán al escenario The Lucilles y The Monk Blues Band. The Lucilles es una banda actualmente afincada en Madrid, con liderazgo mexicano y miembros procedentes de España, Portugal, Francia, Estados Unidos y Argentina. En 2016, la banda lanzó su disco "Northern exposure", que culminó con la nominación a mejor banda de música negra y con el galardón de mejor banda emergente en los Premios Pop-Eye. Desde entonces, The Lucilles ha continuado estando presente en el circuito estatal de salas y en festivales tan relevantes como el Festimad, Madgarden, Ebroclub, Black is Back y el Porreta Soul en Italia.

En cuanto a The Monk Blues Band, es un trío vigués de versiones de todos los clásicos de la música, formado por los músicos Javi Pacheco, Diego Pacheco y Arturo Ruade.

Todos los conciertos del I Festival Black in Vigo comenzarán a las nueve de la noche y las entradas pueden comprarse por días o en un abono que incluye todos los conciertos, por solo 20 euros. La venta se realiza a través de Woutickt y en los puntos de venta físicos Bar Princesa y Sinatra Cóctel Bar, con camiseta oficial de regalo a los 100 primeros abonos. La entrada del concierto es de cinco euros, mientras que las de mañana y el sábado costarán doce.