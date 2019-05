nick moss "Los grandes me enseñaron a prestar atención al espacio vacío entre las notas"

Nick Moss, uno de los mejores guitarristas de blues de Chicago, abritá el próximo viernes 31 de mayo el festival Stomp and Holler: tres conciertos (Moss, Peter Case y Stacie Collins), en tres salas (Rouge, Radar y La Iguana) en una ciudad: Vigo. Alumno aventajado del gran Jimmy Rogers, creó su propio sello discográfico y este año ha recibido el premio al mejor bluesman tradicional del año en los Blues Music Awards (Memphis). Viene a Vigo a presentar su último trabajo, "The high cost of low living" (2018), realizado junto a Dennis Gruenling, uno de los mejores armonicistas del mundo. "Nuestro show es un homenaje a la gran música del blues tradicional de los años 40, 50 y 60, con mucha energía y un gran ritmo -explica el artista-. Si quieres saber cómo es el blues de Chicago, el jump blues de la costa oeste y el swamp blues de Luisiana, ¡esta es tu oportunidad!".

-Acaba de recibir un Blues Music Award al mejor bluesman tradicional del año. ¿Es un reconocimiento a sus 30 años de carrera?

-Fue una sensación maravillosa ganar ese premio. Siempre me he sentido arropado por mis fans y el público en general a lo largo de toda mi carrera, pero este premio definitivamente ayuda a legitimarlo. Es un gran honor porque he tocado con muchos de los grandes, y cuando pienso en los mejores artistas de blues tradicional no puedo evitar pensar en Jimmy Rogers y Willie Big Eyes Smith, Pinetop Perkin, Junior Wells, James Cotton, Snooky Pryor y todos aquellos con los que tuve la suerte de tocar en mi juventud!

- Su compañero de gira Dennis Gruenling también recibió un Blues Music Award como mejor armonicista de 2019.

-Tengo relación con Dennis desde hace casi 20 años. Es increíble que nos haya llevado tanto tiempo reunirnos y tocar juntos [risas]. Estamos ante uno de los mejores armonicistas del mundo del blues, y ese BMA lo ratifica. Es un orgullo poder contar con él en esta gira, donde también estarán Patrick Seals (batería), Taylor Streiff (piano) y Rodrigo Mantovani (bajo).

- ¿Sigue Chicago conservando la magia del blues?

-Por supuesto que sí. No hay mejor lugar que Chicago para tocar y escuchar el blues en directo. En la actualidad hay un buen puñado de nuevas bandas. Una de ellas es Joe Moss Band [risas]. Sí, es mi hermano mayor, pero sigue siendo uno de los mejores, y cualquiera que conozca a Joe en Chicago te dirá lo bueno que es. Otra banda que me gustaría destacar es la de Guy King. Es natural de Israel pero ha vivido en Chicago durante muchos años y toca el blues extremadamente bien. También están Joel Patterson, Joe Filisko, Cory Denison, Gerry Hundt... Todos siguen manteniendo viva la tradición del blues.

- Como recordaba anteriormente, ha tocado con algunos de los más grandes, como: Buddy Scott, Jimmy Dawkins o Jimmy Rogers... ¿Qué podría contar sobre ellos, y qué aprendió de cada una de esas experiencias?

-Todos ellos me enseñaron a prestar atención al espacio vacío entre las notas, y todas las pequeñas complejidades y matices que hacen que esta música sea tan maravillosa. Aprendí a ser el frontman de una banda viendo a cada uno de estos tipos. Aprendí a interactuar con la gente fuera del escenario, estudiando a cada uno de estos caballeros. Puedo decirle que uno de mis mejores recuerdos fue viajar por España con Jimmy Rogers. Recuerdo que fue allá por el 96, durante uno de los veranos más calurosos de Europa, así que ya se puede imaginar, España estaba ardiendo de calor [risas]. Aun así, tocamos ante grandes multitudes verdaderamente entusiasmadas que adoraban el blues de Jimmy. Recuerdo que la comida era deliciosa y el vino era abundante [risas].