O espazo Ribeiras de Salitre achégase a O Barqueiro, ría de paixón mariñeira

O espazo Ribeiras de Salitre achégase hoxe (15.30 horas, TVG) a O Barqueiro (A Coruña), ría de paixón mariñeira e onde se traballan fundamentalmente as artes menores e o marisqueo a pé e se capturan ostra rizada, ameixa, polbo e percebe.

A ría do Barqueiro ten unha potente voz feminina, cunha porcentaxe moi alta de mulleres que traballan no mar, a maioría mariscando. A pesar de ter que loitar contra o vento, o frío, a chuvia e a marea, afrontan o seu traballo con moito entusiasmo e son un exemplo para a cultura mariñeira de Galicia. Dúas delas son Patricia Díaz e Modesta Iglesias, que contará como a ostra rizada, unha especie foránea que invadiu a ría do Barqueiro, pasou de ser un problema a converterse no recurso máis valioso para esta confraría.

O presentador do programa, X.H. Rivadulla Corcón, tamén estará con Diego Gómez, que cre que o mar é unha fonte de traballo para moito tempo se se sabe coidar, e Juan Ínsua, que repasará toda a súa vida no mar.

Ademais, o programa irá ata o porto de Bares, un dos máis antigos do noroeste da Península Ibérica, que pertence á mesma Confraría do Barqueiro, onde atopará o escritor Hixinio Puentes, estudoso da vida do Barqueiro e de Bares, do seu mar e das súas xentes.

Unha das formas máis ricas da cultura mariñeira é a gastronomía do mar, da que dará hoxe boa conta o equipo de 'Ribeiras de Salitre' degustando o prato que preparará Ana Domínguez no seu restaurante A Goleta. A música estará nesta ocasión na veciña localidade do Vicedo, onde o grupo Os do Vinte e Un dedicará a súa actuación á fermosa ría que acolle os portos de Bares, O Barqueiro e O Vicedo.