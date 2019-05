"A veces nos cuesta tomar decisiones por miedo a errar"

Mª Jesús Álava Reyes aseguró que no hay nada que una persona no pueda hacer si se lo propone y que muchas veces los frenos no están fuera, sino dentro de nosotros mismos. "La cuestión es que creas que puedes conseguirlo. Los niños nos lo demuestran constantemente. ¿Por qué son capaces de aprender a andar si se caen una y otra vez? Porque lo intentan una y otra vez porque saben que lo van a lograr", explicó.

Y es que el miedo al fracaso es el freno más potente. "La limitación está en nosotros, no fuera. Nos cuesta tomar decisiones por miedo a equivocarnos, pero a veces la peor decisión es no tomarla. Pero, ¿cómo sabemos que la decisión es correcta? Valorándola unos días después y si no ha sido acertada, lo importante es saber rectificar", manifestó. Y recordó que los grandes descubrimientos científicos tuvieron lugar después de errores.

Pero acabar con los miedos hay que confiar en uno mismo y en la capacidad de cada uno para intentar salir de circunstancias complicadas. "La confianza nos permite sortear los obstáculos de la vida y a vencer los miedos", dijo.

También se refirió a la importancia de saber decir que "no" y a aprender a pedir favores. "Los españoles somos muy generosos con los demás, pero no lo somos con nosotros mismos", afirmó.

Para coger confianza, una de las primeras cosas que hay que hacer es valorar lo que se tiene. "Muchas veces estamos más pendientes de lo que nos falta que de lo que tenemos", dijo.

También aconsejó dar menos discursos a los demás sobre lo que tienen que hacer. "No le digas a una persona que le cuesta mucho hacer algo lo que tiene que hacer; dale tu confianza de que va a poder hacerlo y si lo intenta y no lo hace, dásela otra vez", manifestó.