Mª Jesús Álava: "Hay que enseñar al niño a que confíe en sí mismo desde pequeño"

"Las personas somos las que destruimos nuestras emociones y las que creamos nuestras perturbaciones, y no tanto las circunstancias". Así se expresó ayer Mª Jesús Álava Reyes, psicóloga, máster en Dirección de Recursos Humanos y especialista en entrenamiento ejecutivo, que presentó en el Club FARO su nuevo libro, "Lo mejor de tu vida eres tú. Confía en la fuerza de tus emociones" (La Esfera de los Libros), una obra en la que la psicóloga pone sus cuarenta años de experiencia al servicio del lector para que aprenda a quererse a sí mismo y tome las riendas de su vida.

"Si no nos queremos no estaremos bien y para salir adelante cada día, necesitamos muchas dosis de confianza, de seguridad y de querernos a nosotros mismos", explicó la ponente.

Pero, ¿cómo conseguimos querernos y que nosotros seamos la persona más importante de nuestra vida? Perdonándonos, aceptándonos como somos y asumiendo que todas las personas somos diferentes, y valorando lo que tenemos. Según Álava Reyes, este libro surgió precisamente tras comprobar que muchas de las personas que pasan cada año por su centro de psicología, conseguir controlar sus emociones y dejar de sufrir inútilmente, pero siguen siendo incapaces de quererse a sí mismas.

"Hay algo que veníamos constatando desde hace años y es que las buenas personas son más fácilmente manipulables y de las buenas personas se aprovechan otros, y veíamos que tienen pocos recursos, pocas defensas, y allí fue donde nació la necesidad de intentar que la gente aprenda a quererse y para quererse tienen que creerse de verdad que son lo más importante de su vida porque si no es así, siempre estarán en un segundo plano. Esta es una necesidad que vemos cada vez más en adultos, pero también en jóvenes y en niños", explicó la ponente, que fue presentada por Catalina Núñez, directora del Colegio de Fomento Las Acacias.

Por ello, añadió que "Lo mejor de tu vida eres tú" está indicado también para adolescentes. "Para que empiecen a sentirse bien consigo mismos y no se dejen manipular, que es algo que nos preocupa enormemente", reconoció.

En este sentido, añadió que uno de los principales errores que se comete en la educación hoy en día es la sobreprotección. "Esto significa que, desgraciadamente, los niños y los adolescentes están menos preparados para la vida, para afrontar las dificultades, con menos recursos. A muchos de ellos ni siquiera les hemos dejado que se frustren, que generen sus propias defensas y esto es un auténtico drama", aseveró.

La psicóloga aseguró que al niño hay que enseñarle a creer en sí mismo como se le enseña a caminar. "Hay que enseñarle desde pequeño a tener confianza en sí mismo. ¿Y cómo? Con atención, cariño y dándole nuestra confianza. Hay que valorar lo que hace y más cuando tiene dificultades; valorar no tanto los resultados como el esfuerzo que ha hecho, y hacérselo saber. Tiene que saber que para nosotros no hay nadie más importante que él en ese momento y que estamos ahí, apoyándolo", explicó.

En este sentido, señaló que estar al lado del niño en los momentos cruciales determina su desarrollo. "Hicimos un estudio con 18.000 casos de niños con problemas de conducta y en el 90% de los casos la causa era el poco tiempo de los padres", manifestó.

Antes de comenzar la charla, conferenciante entregó un papel con una serie de preguntas para que fuese el propio público el que valorase en qué momento de su vida se encontraba y poder saber, además, si había alguna área de su vida -familia, trabajo, ocio, finanzas, negocios, amigos, amor, etcétera- sobre la que tenía que actuar porque, según explicó, muchas veces hay un desequilibrio que impide a la persona quererse.

"Si creemos en nosotros mismos, todas las áreas de nuestra vida se potencian, incluso la creatividad", aseguró la ponente, que añadió que uno de los grandes errores es que no nos queremos a nosotros mismos.

Álava Reyes invitó al público que llenaba el Auditorio Municipal do Areal a comenzar a decirse que se quiere y a no juzgarse. "No hay nada tan poderoso ni tampoco tan destructivo como nuestra mente y reprocharnos constantemente nos impide alcanzar nuestras metas", advirtió. Valorarse a uno mismo, según la psicóloga, es la clave para tomar las riendas de nuestra vida: "Confiar en nosotros mismos nos va a dar el éxito y la libertad personal. Si crees en ti, conseguirás tus objetivos", insistió la conferenciante.