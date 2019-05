luis zahera "Manquiña y yo somos un fraude como monologuistas"

"Noites de retranca" vuelve a la carga. Hablamos con Luis Zahera que hoy actúa en Vigo en el Auditorio Mar de Vigo a partir de las nueve de la noche en este espectáculo de monólogos con Oswaldo Digón, Manquiña y Los Fabulosos Weekends. Aviso a navegantes: esta no es una entrevista al uso. Hay que decodificar con cuidado la mayor parte de las respuestas.

-¿Qué temática será el eje de la actuación?

-Este año, el genio de Manquiña quiere tocar en el palco con su grupo. Yo intentaré hacer mi monólogo sobre el tema musical. Para acabar, el fenómeno de Oswaldo intervendrá, que es el único monologuista de verdad, porque nosotros somos un fraude como monologuistas. Todo lo que hace Manqui lo quiero hacer yo también.

-¿Pero usted canta o desafina?

-Yo, normalmente, no canto. Pero si Manqui canta, yo doy el cante. No canto pero tengo una parte del monólogo que hace referencia a "Luar" y los cantantes que pasaban por allí.

-¿A usted, qué música le gusta escuchar?

-Yo tengo 53 años y soy de The Cure, Talking Heads, Simple Minds, Inmaculate Fools, Rolling Stones. Santi -el promotor- me hablaba de trap y yo no sé lo que es. De las nuevas tendencias, no entiendo ni papa. Manquiña, ni te cuento lo que tocará porque ya tiene categoría de dinosaurio. Yo odio el trap.

- ¿Hablará de política?

-No la puedo tratar porque mi hermano Núñez Feijóo estaría molesto con el tema. No trato ese tema porque no lo sé tratar. Yo hablo de mis anhelos, de la familia, de mi trabajo... Para tratar sobre política, tienes que ser un Quico Cadaval o un Cándido Pazó, tienes que ser un cráneo privilegiado. Yo no soy un tipo creativo en monólogos. Sí hago un chiste sobre política pero no lo pienso adelantar.

- ¿Cómo lleva la postresaca del Goya tras "El reino"?

-Bien, el Goya es una muestra de cariño de los compañeros y es una lotería como los surfistas que cogen una ola. Tuve suerte de estar en esa película que le fue muy bien. Todos los actores, cuando empezamos y quien te diga que no miente, nos imaginamos cuándo será nuestra primera entrevista, cómo será cuando nos den el primer Goya... Es una experiencia bonita y punto y a seguir siendo humilde y trabajador.

- Hay gente que se queja de que ganar un Goya no se traduce en más trabajo.

-Nunca en la vida hubo tanto trabajo como ahora con las plataformas televisivas. Yo conocí los buenos tiempos cuando arrancamos en 1995 con "Mareas vivas" cuando íbamos con la cabeza en el techo y ahora, mi madre, ya rompe el techo con la cabeza. Esto es mil veces como "Mareas vivas". No eres tan popular porque entonces no había tantos productos, así que pasas más desapercibido. Ahora, hay 100.000 cosas. Nunca pensé que volvería a ver el volumen de trabajo de los 90. Ahora, es lo de los 90 multiplicado por 90; otra cosa es que tengas la suerte de entrar.

- Emma Lustres, en Club FARO, señalaba esta semana que quizás haya una pequeña burbuja.

-Absolutamente, desde mi humilde punto de vista, no hay posibilidad de consumir todo lo que se produce. Es como la burbuja del ladrillo. No sé, los adolescentes lo que consumen. No me cabe en la cabeza que se consuma este volumen de producción. Quizás Emma y yo estemos confundidos. Yo soy un tipo pesimista por naturaleza. También puede ser que sea el consumo que viene.