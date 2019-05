José Ramón G. Juanatey "La mejor píldora para prevenir enfermedades es el ejercicio"

"El mayor logro social de este país es la sanidad pública". Lo defiende José Ramón González Juanatey (Noia, 1957), jefe de Cardiología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela (CHUS), el único servicio de cardiología de España que cumple con la norma ISO en todo el proceso de hospitalización y está acreditado por AENOR. Esta semana, además de cocinar con Chicote en Compostela para formar en salud, recibió el Premio Nóvoa Santos otorgado por sus colegas de Asomega, colectivo que cumple 25 años. De verbo afable y divulgador, estaba "predestinado" desde niño a trabajar en la pesca como su familia. "Lo que cambió eso fue la decisión de mis padres de venir para Santiago y el sacrificio de matricularnos a mis hermanos y a mí en el mejor colegio que había, el Peleteiro. La verdad, nunca tuve la duda de que iba a estudiar Medicina", rememora este hombre que siempre le tuvo "miedo" al mar.

- Una sociedad loca por los productos light y que, sin embargo, prefiere en general subir en ascensor dos pisos que ir andando. ¿Somos conscientes del daño que le hacemos al cuerpo?

-La mejor polipíldora para prevenir las enfermedades en general, no solo las cardiovasculares y musculoesqueléticas, además del cáncer, y para mejorar el estado de ánimo, es el ejercicio. Es la mejor medicina para preservar la salud. Ahora sabemos que es la mejor medicina para cuando estemos enfermos, recuperar la salud. Por ejemplo, dentro de poco no se va a poder fumar prácticamente en ningún sitio, porque nadie tiene derecho a exponer a un tóxico a quien pasa por su lado. Con un estilo de vida saludable, muchas salas de hemodiálisis tendrían que cerrar y la enfermedad cardiovascular no sería tan importante.

- Se habla de que la inflamación en el cuerpo humano es la causante de muchos cánceres e incluso de enfermedades del corazón.

-Sí, recientemente, se publicó uno de los artículos más importantes del año sobre enfermedad cardiovascular. Esta investigación relacionaba la enfermedad periodontal, la inflamación de las encías y los dientes, con el riesgo de sufrir un infarto. El estudio añade que si te cepillas dos o tres veces al día los dientes y vas al menos una vez al año a un profesional para que te realice una limpieza, el riesgo de tener un infarto llega a ser un 40% menor que en los pacientes que no se cepillan los dientes de forma regular y descuidan las encías. La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria, infecciosa, crónica, que favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares como infartos de miocardio o ictus.

- Una enfermera comentaba que el sintrom estaba teniendo contraindicaciones y que había otros fármacos más saludables pero que no estaban siendo recetados por una cuestión económica.

-En este momento hay una enfermedad muy frecuente que se llama fibrilación auricular, que es una arritmia del corazón. Más de un 5% de la gente mayor de 70 años la tiene. ¿Cuál es el problema? Que favorece la formación de coágulos dentro del corazón que si se desprenden, van a las arterias del cerebro y provocan una embolia cerebral y un ictus. ¿Cómo se evitan los coágulos? Con anticoagulantes. Hasta hace unos años solo teníamos el sintrom, que reduce en un 70% el riesgo de una embolia, como fármaco eficaz. El problema que tiene es el sangrado y que, a veces, la dieta puede alterar su efecto. Con el sintrom tienes que ir cada mes al médico para que te ajusten la dosis. Ahora hay anticoagulantes directos que no necesitan control. ¿Qué problema hay? Que estos fármacos hay cuatro en el mercado, son más caros que el sintrom. Los servicios de salud los financian en pacientes que están mal controlados con el sintrom.

- ¿Considera que los anticoagulantes directos deberían ser cubiertos por el Sergas para todos?

-Galicia, como otras comunidades autónomas, debería financiar estos fármacos con los nuevos pacientes. Estos fármacos han demostrado ser tan eficaces como el sintrom para prevenir la embolia y también han demostrado que el riesgo de sangrar en el cerebro es la mitad que con el sintrom. No obstante, los anticoagulantes directos no se pueden utilizar en pacientes con válvulas cardíacas, prótesis artificiales, y tampoco parecen seguros con pacientes con determinadas patologías.

- El Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de Santiago es un referente en España. ¿Cuál es la clave?

-Es fundamental trabajar en modelos de gestión para que el modelo de sanidad sea lo más eficiente posible. Durante cinco años hemos sido reconocidos como el mejor servicio de cardiología de España por la calidad de atención al paciente. Nos comparamos con los mejores centros internacionales.

- ¿Y cómo se benefician de ello los pacientes?

-En Santiago las primeras consultas de cardiología no son presenciales con el paciente ante el cardiólogo, sino que el enfermo acude al médico de cabecera y este consulta la duda a un cardiólogo, que en menos de 72 horas le responde. De esta forma, resolvemos entre un 30 y un 40% de las consultas sin que el paciente se desplace al servicio de cardiología del hospital. Ahora mismo tenemos una espera de cinco-seis días para la primera consulta y se hace consulta de acto único con todos los pacientes.

- Imagínese que frota una lámpara y sale un genio. ¿Qué dos cosas le pediría relacionadas con el área de cardiología?

-No debería haber áreas sanitarias en Galicia sin un programa de rehabilitación de cardiología y sin un programa integrado de cardiooncología.

- ¿Por qué esto último?

-Porque el cáncer se cura y no puede ser que aparezca una enfermedad cardíaca que se pudo haber evitado, especialmente en mujeres con cáncer de mama. El Hospital Universitario Clínico de Santiago es uno de los pocos centros de España con servicio de cardio-oncología. La mayoría de las mujeres con cáncer de mama se curan en estos momentos, pero necesitan un control posterior de su corazón, ya que una porción de ellas aparecen con insuficiencia cardíaca unos años después. Podemos detectarlo y tratarlas. Estamos en varios proyectos de investigación y tratamos de abarcar a todos los pacientes con cáncer.