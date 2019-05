La ferrolana Peque Varela se lleva el premio al mejor videoclip en el Festival de Cans

La directora ferrolana Helena Peque Varela se hizo ayer en el Festival de Cans con el premio al mejor videoclip (premio del jurado) con Window Pane - "Visión".

Los premios fueron dados a conocer anoche en la "noite dos homenaxes" en el torreiro de Cans. El jurado decidió otorgar una mención especial a Basanta - "Gris", de Xaime Miranda.

Con respecto al público, el ganador del premio a los videoclips fue Xoana - "Mártires" dirigida por Andreia Táboas.

También se entregaron los premios del concurso "Pintar o cine" a Charlie Ferreira con "You are not cattle" y a Yago Puentes con "El pianista de Cans".

La noche de los homenajes de esta XVI edición del Festival de Cans 2019 contó con la emotividad de la entrega del Premio Pedigree al actor Carlos Blanco -que hoy podrá una estrella en torreiro-, de los Chimpíns de Plata - Premio Pepe Puime a Nieves Rodríguez, Paz Acuña y Rafa González y del Chimpín de Plata - Premio Divina Campos a Pilar Comesaña.

La jornada tuvo mucha actividad en Cans desde primera hora de la mañana y pudo verse al político Xosé Manuel Beiras, que participó en una visualización de un documental sobre su vida realizado por Jorge Coira, Pepe Coira e Gaspar Broullón "Vivir dúas veces".

Ya a ultima hora el torreiro acogió el concierto de The Legendary Tigerman, que hizo en Cans su única parada en Galicia en su gira internacional, para presentar su séptimo y último disco Misfit. Sus seguidores y seguidoras pudieron además asistir al estreno en España de la película Fade into nothing, del director Pedro Maia y guionizada, musicada y protagonizada por el propio Paulo Hurtado ' Tigerman', que estuvo en el Baixo de Bugarín para presentar el film. Además actuó Marlango, grupo liderado por la actriz y cantante Leonor Watling y el músico Alejandro Pelayo, que interpretaron las canciones evocadoras y visuales de su último disco Technicolor.