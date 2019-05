Cultura y fiesta unen sus fuerzas en Cans

El director Rodrigo Sorogoyen, premiado por la película 'El Reino', tiene en "proyecto" rodar en Galicia y contar, de nuevo, con el actor Luís Zahera entre el reparto. En el escenario Estrella Galicia del Festival de Cans de O Porriño, Sorogoyen, acompañado de Zahera y del director del certamen Alfonso Pato, ha avanzado que "tiene en mente" la idea de una película "que se grabará en una aldea de Ourense, que aún está por localizar". "Tratará sobre una pareja de extranjeros que vienen a vivir aquí, con dos personajes gallegos muy potentes, uno de ellos es de Goya y se lo ofrecí a Zahera", ha desvelado.

El multipremiado director ha confesado cómo ha vivido sus dos últimos años, en los que su fama ha ido en ascenso. "Fue una locura, sobre todo el tiempo que pasó entre el rodaje de 'El Reino' y del cortometraje 'Madre'. Mi equipo y yo tuvimos mucha suerte de que las dos piezas gustaran tanto, recibí muy buenas palabras del público y eso me alegra mucho y me da fuerzas para seguir trabajando. Este tiempo fue una nebulosa, no me acuerdo mucho de estar en el Festival de San Sebastián ni de los Oscar".

También ha explicado que la primera idea que quería transmitir con 'El Reino' era mostrar cómo actúan los políticos de las altas esferas, pero el guion que Sorogoyen realizó con Isabel Peña acabó dando un giro hasta centrarse en un político de un rango menor, con el objetivo de que el espectador empatizara con la figura del corrupto.

Junto a Sorogoyen ha estado Luis Zahera, que ganó el premio Goya al Mejor actor secundario por 'El Reino' y que ha definido al realizador madrileño como "un director distinto", un "director de contacto", porque es el autor del texto y "lo conoce muy bien", por lo que "tiene otras dinámicas".

Zahera no ha ocultado su satisfacción por haber obtenido el premio Goya: "Ganar un Goya tiene lo que le llamo el factor surfista, cuando coges una buena ola".

El Festival ha acogido otros momentos durante este la mañana de este sábado, como el CanSonoro, con Xurxo Souto, una ruta llena de música, o la proyección de la sección Ultravioleta. Los actores Leonor Watling y Carlos Blanco también colocaron su estrella en el torreiro de Cans.