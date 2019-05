Una mirada al Beiras oculto tras el personaje

La historia de Galicia desde mitad del siglo XX a la actualidad puede leerse en la biografía de uno de los iconos de la política autonómica, que configuró un personaje gracias a su inflamado discurso, su prestigio intelectual, sus golpes de teatralidad como el famoso zapatazo en el Parlamento o su blanca, leonina e icónica melena. Xosé Manuel Beiras cumplió el mes pasado 83 años con facetas vitales ocultas a la opinión pública, ante la que todavía se parapeta en su labrado papel de pope no solo del nacionalismo, sino de la izquierda alternativa que él impulsó en 2012 y que inspiró el nacimiento de Podemos. Pero existen más Beiras además del político: el músico, el intelectual, el padre, el conversador... Un documental quiere mostrar a la persona que se esconde tras el personaje. "Sus amigos aseguran que no va a escribir sus memorias, así que esto puede ser lo más parecido a eso. No es nuestro objetivo, pero sí puede ser parte de su legado", resume Gaspar Broullón, uno de los tres impulsores de Vivir dúas veces junto a Jorge y Pepe Coira a través de la productora Ollo Vivo.

El año pasado lanzaron una campaña para pedir donaciones y acometer una idea que les puso sobre la mesa hace un tiempo su amigo Fernando Rodríguez Peñaño. Todos coincidieron en la reacción. "Era evidente que había que hacer algo sobre una figura como él, pero no se trataba tanto de cómo hacerlo, sino de hacerlo con él", recuerda Pepe Coira. "Es un personaje fundamental en la historia de este país", añade su hermano Jorge, director que ayer presentó en el festival de Cans Eroski Paraíso.

El cineasta lucense que lanzó su carrera en los años noventa junto a su amigo Luis Tosar repite esta tarde en el festival. Acudirán sus dos compañeros para presentar un adelanto de Vivir dúas veces. La cita es a las 16:30 horas en el Baixo do Moncho dentro de la sección Fillas e Fillos de Cans. Beiras acudirá.

Nació en abril de 1936, unos meses antes del golpe de Estado que derivó en la guerra civil. Hijo de un comerciante de Santiago ligado al Partido Galeguista durante la II República, desde su niñez fue superando etapas señalado durante la dictadura como el mirlo blanco del galleguismo, que facilitó sus estudios universitarios en la Sorbona de París tras licenciarse en derecho en Santiago. Añadiría el título en Ciencias Económicas y se empaparía de la efervescente atmósfera de la izquierda francesa de entonces. Luego se iniciaría en la política, publicaría el referencial O atraso económico de Galiza y apostaría por el PSG. Su batacazo electoral en 1977 le causó una crisis personal de tres años, que Beiras definió como "descenso a los infiernos".

De esa cicatriz vital surgió el título del documental, utilizando una cita de Cicerón. "No pretendemos realizar algo didáctico, sino llegar a la esencia de un personaje complejo a través de él y de las personas que lo conocen", sostiene Jorge Coira. "No buscábamos una hagiografía y eso le gustó", añade.

En los ochenta y noventa lideró, mientras impartía clases en la USC, al BNG hasta su techo de 18 escaños de 1997 como némesis de Fraga, con el que acabaría compartiendo mesa y mantel. Su declive acabó alejándolo de la que había sido su casa. Puso el ojo en el movimiento antiglobalización, dejó el Bloque y rompió el tabú del nacionalismo, pactando con la federalista EU. Su éxito en 2012 con AGE marcó a Pablo Iglesias y fue el germen de la izquierda rupturista, ahora en implosión.

Pero Vivir dúas veces quiere ir más allá. Y lo hace en tres fases. Por un lado, mostrando conversaciones de Beiras con personas como los políticos Martiño Noriega y Gerardo Pisarello, el escultor Silverio Rivas o el músico Luis Soto, con el que improvisó un concierto en su casa de Brión, la célebre A Reboraina: uno al piano y otro a la flauta.

Beiras también repasa imágenes de familiares y visita lugares que lo han marcado, como Santiago, el mar, su casa, el Parlamento gallego e incluso rememora sus años parisinos sobre un mapa de la ciudad.

Ollo Vivo prevé finalizar el documental, en fase de montaje, en otoño, pero el proyecto incluirá una web que permitirá acceder a todo el material y asomarse a la persona que se oculta tras el personaje.