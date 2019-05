D.O. Ribeiro presumirá de "Diversidad, complejidad y tradición" de la mano de la Guía Peñín en Madrid

La D.O. más antigua de Galicia protagonizará el próximo lunes, 27 de mayo, el I Salón de los Vinos de la D.O. Ribeiro, organizado por la prestigiosa publicación Guía Peñín y en la que participan un total de 25 de sus bodegas con más de un centenar de marcas. Una cita exclusivamente para profesionales que tendrá lugar en el Hotel Iberostar Las Letras de la capital y en la que Carlos González, director técnico de la publicación, impartirá la cata "Diversidad, complejidad y tradición. Los vinos mejor puntuados de la D.O. Ribeiro".