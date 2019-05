"Yes we can" da una segunda oportunidad a otros cinco perros abandonados

Dentro de unas horas arranca la segunda edición de "Yes We Can" en Vigo -en el local del Tinta Negra (Rúa Irmandiños 2)- y que supone en esta ocasión una segunda oportunidad para cuatro perros de la protectora Aloia de Tui, que llegan al centro de la ciudad deseosos de encontrar un hogar. Será a partir de las 19.30 horas. La primera jornada fue todo un éxito.



La Asociación "Rescue Galicia", una brigada de rescate y defensa animal situada en Pontevedra, pero que actúa en toda España, traerá a Mikie, un pequeño que se acaba de separar de sus dos hermanos recién adoptados por una familia. También al pequeño Dingo de solo 6 meses y al que dejaron en una caja en la puerta de la protectora con 6 hermanos.

Los asistentes también podrán adoptar a Xesta, de 5 años y que fue recogida en el Monte Aloia; a Cookie, que también tiene 5 años y fue encontrado en el medio del monte, lejos de las casas; o a Mirta, de solo un año y medio.



Además, estará la veterinaria Tania Copero para solventar dudas que se planteen sobre las mascota, al tiempo que hablará de la tenencia responsable de animales.

"Es importante que todos tomemos conciencia de la situación de abandono que sufren cada día los peludos e intentemos apoyar a protectoras, voluntarios y por supuesto, a los animales", aseguran las organizadoras, que están etiquetando el evento como #nocompresadopta y

#yeswecan