Sofía ellar "Todos somos más parecidos de lo que creemos y nos pasan las mismas cosas "

Sofía Ellar abre hoy (22.30 horas) las actuaciones del Mahou Urban Festival (M.U.F.F.,antes Mercado de Sabores), que se celebrará desde ese día y hasta el domingo aunará cerveza, gastronomía y música en el Auditorio Mar de Vigo, con un concierto en formato electroacústico. El éxito de Ellar se cimienta en las redes sociales -en Instagram cuenta con más de 265.000 seguidores y en Spotify y Youtube cada tema supera las 3.000.000 de visualizaciones-, en las que ha creado su "comunidad" -así se refiere a sus seguidores- y a la que debe, asegura, el momento dulce que está viviendo.

- Su carrera comenzó en las redes. ¿Cuándo decide compartir sus temas con el mundo?

-Estudiaba Administración de Empresas y tenía que hacer un trabajo de fin de curso y, como siempre me ha gustado cantar, me dije: "Voy a hacer algo sobre lo que me gusta: la música". La vena de artista siempre la tuve. Compongo desde los doce años y mis padres me apuntaron de niña a guitarra, pero también me dijeron que tuviera un plan B, que estudiara, que este mundo es muy competitivo, y que cuando tuviera la cabeza amueblada y unas herramientas, ya vería. Así que empecé a investigar para hacer un hipotético plan de negocio como si fuese artista. Es cierto que el papel lo soporta todo y que echar a rodar es más complicado, pero toda esa información me ayudó un montón. Abrí una cuenta y registré mi nombre, y entonces me dije: "Es ahora o nunca". Y empecé a compartir mis cosas, todo comenzó a crecer y hasta ahora. Con mucho trabajo detrás, eso sí. A mí, los días no me dan para más.

- ¿Pensó alguna vez que tendría este éxito?

-Yo creo que nunca te lo esperas, pero además, soy una persona que vivo muy el día el día. Quizá si sueñas o esperas tanto, igual te pierdes en vez de disfrutar de todas las cosas que te van pasado por el camino. Tengo un pedazo de comunidad (no me gusta llamarlos fans porque creo que son mi familia), gracias a la cual estoy aquí porque sin ella no habría podido ir sola.

- ¿Es difícil sobrevivir en la música siendo independiente?

-Es difícil sobrevivir en este mundo ya de por sí. Si eres independiente, más porque tienes más retos. Quizá tienes menos ayudas, menos ventanas abiertas, pero también es apasionante porque esos retos, al final, son necesarios para alimentarte y para sentirte viva, realizada.

- ¿Qué le inspira a la hora de componer?

-Me inspira todo, desde la historia personal que te cuenta una amiga y de la que te nutres, que le robas para hacerla tuya, hasta, por supuesto, una experiencia vivida en primera persona porque, al final, cuando eres cantautor tus historias son tus historias y eso se nota en el sentimiento y en cómo las cuentas. Y creo que por eso la gente empatiza con mis canciones, desde la mamá de familia numerosa a la chiquitina de 10 años, porque todos somos mucho más parecidos de lo que creemos y nos pasan las mismas cosas.

- Ha sacado dos discos en dos años. ¿El tercero está próximo?

-La verdad es que aposté por la técnica del disco porque creo que cuando un artista es nuevo y es independiente tiene que traer una historia que contar y yo creo que las canciones son capítulos dentro de una temporada, como en una serie. ¿Qué pasa? Que en el primer disco nadie te espera, porque nadie sabe de ti, pero en el segundo lo tienes como referente y si ha gustado, tienes el reto de seguir evolucionando, pero sin perder la esencia, de sorprender, pero sin pasarte. El segundo disco para mí fue el reto total y ahora, con dos discos que me respaldan, estoy apostando por el single porque en la era digital, el consumo también es distinto.

- ¿Tiene tiempo para componer con la gira?

-El tiempo hay que sacarlo de donde sea porque componer tiene que existir los 365 días del año.