Jorge coira "Lo único estable en el cine es que vive en crisis"

Conversamos antes de que Jorge Coira salga del 'laboratorio' con la versión definitiva de su película "Eroski Paraíso", que dirige con Xesús Ron en base a la aclamada pieza teatral que toma nombre de la sala de fiestas O Paraíso de Muros, convertida luego en un supermercado. Hoy se estrena en el Festival de Cans (20.00 horas, Círculo Recreativo Cultural de O Porriño). Este director lucense que grabó sus primeras cintas amateur con un compañero de pupitre llamado Luis Tosar no para. Tampoco descarta volver a rodar con aquel amigo del instituto. Además, en Cans, presentará nuevos proyectos.

-¿Cómo surgió la idea?

-No lo recuerdo bien. La función "Eroski paraíso" me entusiasmó. Ese mismo día quedé con [el actor] Miguel de Lira y quizás ya comentamos la idea de hacer una versión cinematográfica. Un tiempo después me propusieron adaptarla. Me parecía muy difícil, porque es puramente teatral. Les pedí un tiempo para darle una vuelta y encontrar una línea básica... Pensé que era un experimento divertido, y luego el rodaje fue muy agradable porque ellos estaban muy abiertos y generosos con hacer cambios.

-¿Fue un reto hacerlo después de que la compañía obtuviera un Premio Nacional de Teatro?

-Tengo amistad con Chévere desde principios de los años 90. Ver que un grupo que lo peleó y que trabajó tanto tiene este reconocimiento, para mí es una enorme alegría. Y poder hacer este juego con ellos es un regalo.

-Cans acogerá el preestreno, que además abre las proyecciones.

-Pato [director del festival] nos propuso la posibilidad de hacer ese pase y nos apetecía mucho. Tenemos una relación muy directa con el Festival de Cans; es muy auténtico, muy lejos de todo el 'mamoneo' que se ve con frecuencia en otros espacios. Luego ya veremos la trayectoria que pueda tener la película en otros festivales internacionales; pero Cans es mucho Cans.

-La generación del 71 en Lugo fue prolífica para el cine, con Luis Tosar como compañero del instituto... ¿algún otro proyecto juntos?

-Trabajar con Luis [Tosar] puede ser muy difícil, porque tiene tal cantidad de propuestas poderosas. Solo tiene sentido que coincidamos cuando los dos tengamos el proyecto justo que nos coja en el momento de la mano. Hay algo que hemos hablado que nos gustaría... Cosas en el aire.

-La última serie que ha rodado, "Hierro", se estrenará en Movistar+.

-Para mí es la serie más importante de mi vida, sin duda. Ahí, precisamente Luis no tuvo hueco; si no, hubiera estado. Tenemos una amistad muy profunda.

-¿Augura una crisis de series?

-Hay cierta sensación de burbuja y no conozco ninguna que no explotase, lo que no significa es que desaparezcan. Creo que es un formato que ha venido para quedarse y si se hace con cariño, con cuidado y con medios, da resultados espectaculares. Hay un montón de proyectos que tienen mucho sentido en formato seriado. Será una hermana del cine y mantendrá la misma relevancia creativa. Otra cosa es que se moderen.

-¿Sus preferidas?

-Me quedaría con "The Wire", que me entusiasmó, "Breaking Bad", "Los Soprano"... Siguen apareciendo obras maestras, como "Get Shorty" o "Mozart in the Jungle".

-Ha sido director de la Asociación CREA, ¿cómo ve el cine gallego, con Oliver Laxe en Cannes o De la Torre en los Goya?

-Tengo la sensación de que el cine vive instalado en una sensación de crisis perpetua. No sé si eso cambiará algún día. Lo único estable en el cine es que está en crisis y... es débil. Si las cosas se hacen mal, en pocos años podría desmontarse. Creo que se construyó algo muy poderoso y estoy feliz porque al tiempo que Dani de la Torre rueda su primera gran serie, Laxe presenta su película en gallego en Cannes. Eso hace años sería un sueño. Hay un abanico amplio de creadores de diferentes estilos, que hacen un cine muy interesante y con muy buen resultado a nivel internacional. Debemos estar muy orgullosos.