| La formación musical liderada por el pianista y compositor gallego Alberto Conde con la colaboración del contrabajista portugúes Carlos Barretto y el batería luso Alexandre Fraçâo, Iberian Roots Trrío, actuó ayer en el Vitruvia Café de Vigo dentro del Ciclo Primavera con los temas de su nuevo disco, "The wake of an artist", un tributo a Bernardo Sassetti. Fue el tercer concierto de este ciclo.