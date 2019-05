Edelstein: "Einstein descubrió el I+D del GPS mientras no pretendía inventar nada"

"Albert Einstein, que es el paradigma de la inteligencia, tuvo su faceta de inventor. Pero no logró ninguna patente de valor. Fue más creativo cuando no pretendió inventar, sino solo conocer aquello que explica la naturaleza. Y, debido a lo que hizo cuando no quiso inventar, descubrió el I+D del GPS. ¿Cuánto vale?", argumentó el físico teórico del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de la Universidade de Santiago de Compostela, José Edelstein, como alegato en defensa de la ciencia básica.

Edelstein (Buenos Aires, 1968) desgranó ayer en Club FARO el universo del más genial de los físicos de todos los tiempos, cuyas tesis planteadas en las dos Teorías de la Relatividad acaban de revalidar descubrimientos recientes como las ondas gravitacionales por parte de la red de detectores de LIGO. Según afirmó el experto, Einstein las predijo en 1916 y fueron detectadas por primera vez en 2015.

El físico, que trató de despojar el lenguaje de Einstein de las matemáticas, centró su ameno discurso en la explicación de las teorías del genio alemán, para converger, entre otras cuestiones actuales, en cómo funciona el GPS y cómo han de tener en cuenta "la curva espacio-temporal" en las señales. "Los relojes de los satélites del GPS, que detectan la triangulación de las distancias y que están a 20.000 kilómetros de altura de la Tierra, tienen que ser corregidos todos los días para evitar que se produzca un desfase diario de 11 kilómetros en la geolocalización", expresó el experto. "Cuando nos despertásemos el lunes, si el software de los relojes del GPS no corrigiese el desfase del tiempo, el localizador marcaría que estamos en Pontevedra", sonrió el experto dando gracias a 'Albert'.

El profesor de física teórica de Santiago fue presentado por la cónsul de Argentina en Vigo, Silvina Montenegro, que avanzó que hoy a entregará el premio "personalidad distinguida del año" a propuesta del Consulado a Edelstein.

De la revolución operada por el físico alemán -del que se aseguró que era "revolucionario y conservador al mismo tiempo"- destacó que "pudo imaginar una pregunta, aunque no fuera posible plantearla". En su rápido, pero profuso, recorrido histórico hizo mención a grandes nombres de la historia de la ciencia, como Le Verrier que -aseguró- fue capaz "de predecir la existencia de Neptuno sobre una hoja de papel".

En "Einstein para perplejos" (Debate), José Edelstein que firma con Andrés Gomberoff esta obra de divulgación hace alusión a otros capítulos menos conocidos de la vida de Einstein.

"La ecuación de la curvatura espacio temporal es el contrato básico del funcionamiento del universo", llegó a alegar, mostrando gráficamente una pintada con la fórmula efectuada sobre unos viejos vagones de tren en Sudamerica. "Hemos visto que funciona desde que el universo era bebé en todos sus rincones; no hay ningún lugar que no cumpla con esa máxima", aseguró. Esa ecuación quedó reafirmada de forma definitva en 1919, año en el que Einstein saltó al olimpo de los genios de la física. "Hubo un eclipse total de Sol. La región del cielo en la que tuvo lugar estaba particularmente poblada de estrellas que podían verse desde nuestro planeta. Era una oportunidad única para verificar si la luz proveniente de ellas se curvaba por acción de la gravedad del Sol o no y, en caso afirmativo, si lo hacía según las prescripciones de la Ley de Gravitación Univeral de Isaac Newton o de la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein", indicó haciendo una alusión histórica. "La primera predecía un ángulo de desviación de los rayos de luz que era apenas la mitad de la dictada por la segunda. Los astrónoms británicos Arthur Eddington y Frank Watson organizaron expediciones [...] a lugares en donde el eclipse sería total", describió. "Los resultados dieron la razón a Einstein, brindando un espaldarazo definitivo a su teoría y transformándolo, de paso, en una de las celebridades más universales e icónicas del planeta".

Eldenstein recibió formación en el Instituto Balseiro de la Universidad nacional de la Plata, además de la Universidad de Santiago de Compostela, Harvard University el Instituto superior técnico de Lisboa, en los que realizó estancias pos doctorales. Su trabajo científico se centra en diversos aspectos de la físicateórica de altas energías, desde la gravitación a la física de partículas. Es autor junto a Gastón Gribet de "Cuerdas y supercuerdas" (2016).