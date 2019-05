"Tommy", adaptación de la ópera rock de The Who, vuelve a la gran pantalla y se podrá ver mañana en Vigo

Mañana jueves vuelve a la gran pantalla "Tommy", adaptación de la ópera rock compuesta por Pete Townshend, de The Who, cuyo álbum cumple este año medio siglo. Se podrá ver en dos cines gallegos: los Multicines Norte de Vigo y los Numax de Santiago de Compostela. Dirigida por Ken Russell, "Tommy" está protagonizada por el vocalista de The Who, Roger Daltrey; la actriz Ann-Margret; los actores Oliver Reed y Jack Nichoson; los cantantes Elton John y Tina Turner y el cantante y guitarrista Eric Clapton, entre otros.