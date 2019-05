Recta final del proyecto "Pint for science", que lleva la ciencia a los bares

El bar también es un lugar idóneo para quedar boquiabiertos con descubrimientos científicos. Es la propuesta del proyecto "Pint for science" (una pinta por la ciencia). que hoy cierra su edición de 2019 con actividades repartidas por más de 70 localidades españolas, cinco de ellas gallegas: Vigo, Ourense, Seoane do Courel, Santiago y A Coruña. No obstante, en la villa lucense el broche será el 24.

En el caso de la ciudad olívica, la 'clase' elegida es la zona de hostelería del Mercado de O Berbés. A partir de las 20.00 horas, los profesores de la Universidade de Vigo José Benito Vázquez Dorrío y Ana Ulla Miguel impartirán nociones de nanotecnología y astrofísica de modo que pueda ser entendida por la mayoría de las almas que los quieran escuchar.

Vázquez Dorrío impartirá la charla "Nanotecnología en el bar con poca luz", en la que hablará del fenómeno de la interferencia, "propio de las ondas, que aparece a menudo en nuestra vida cotidiana. En su caso, Ana Ulla planteará una cuestión: ¿qué deberían hacer las (hipotéticas) astrofísicas de Alfa Centauri para saber si en el Sistema Solar hay vida?

En Ourense, O Moucho acoge una charla sobre la radiación de los terahercios; otra sobre el conjunto arqueológico de Santomé.