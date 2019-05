El 5G, el auténtico "gran hermano" que enfrenta a Trump con China

Donald Trump aprieta, pero la empresa china Huawei no se ahoga. Es más, Ren Zhengfei, el fundador del segundo mayor fabricante de móviles del mundo, advierte al presidente estadounidense que "subestima" su "fuerza". Estados Unidos podrá ordenar a Google que deje a los 373 millones de teléfonos y tabletas Huawei que hay en el mundo sin el sistema operativo Android, pero no podrá mermar el avance de la compañía china en el despliegue de la tecnología 5G, el verdadero causante del estallido de la guerra fría tecnológica entre China y stados Unidos.

La red 5G, la última generación de internet, multiplicará la velocidad de las conexiones a la red y abre la puerta al "internet de las cosas". Comenzará entonces la universalización de la conexión masiva a la web de todo tipo de electrodomésticos y máquinas, desde coches de conducción autónoma a robots médicos o de fabricación industrial. Tantas máquinas interactuando con la realidad no solo podrán recopilar ingentes cantidades de datos, lo que multiplicará el potencial de los procesos actuales de Big Data. Hay también un importante elemento de poder geoestratégico: puesto que todo dispositivo conectado es potencialmente "hackeable" y controlado por remoto, Trump sostiene que el 5G será la puerta por la que se colará el "peligro amarillo" de los espías y los comandos digitales chinos. De hecho, los expertos afirman que aquel que controle esta nueva tecnología liderará el mundo del siglo XXI.

Huawei tiene mucho que decir en el despliegue del 5G. De hecho, es la compañía que más tiene que decir. Acapara la mayor parte de ese mercado y encabeza el despliegue de antenas por todo el mundo, después de haber alcanzado acuerdos con gobiernos y compañías de todo el planeta. Alardea de que está "dos o tres años" por delante en patentes tecnológicas del 5G. Trump quiere pararlo. Hace una semana dijo que la carrera por el 5G "la tiene que ganar Estados Unidos" y no está dispuesto a ceder. Aunque, de momento, ha retrasado noventa días el veto de Google a la firma china, Estados Unidos sigue adelante con esta estrategia geopolítica para protegerse del espionaje, algo que obsesiona al presidente estadounidense en los últimos meses.

Trump está seguro de que China les espía a través de sus dispositivos electrónicos. Primero los prohibió en departamentos de defensa y agencias de inteligencia, después acusó a Huawei de fraude bancario por la presunta violación de las sanciones a Irán, de espionaje industrial y del robo de secretos comerciales a un rival estadounidense. Además, la justicia norteamericana ha tenido problemas con Huawei por temas de propiedad intelectual.

La estrategia de los norteamericanos es dejar sin suministro a las empresas que "amenazan la seguridad nacional", pero esto "no supone demasiado" para Huawei, tal como defiende su fundador y presidente ejecutivo, Ren Zhengfei. "El 5G no se verá afectado en absoluto", asegura el máximo responsable de la compañía, a la que no solo ha vetado Google, también otros seis destacados fabricantes estadounidenses de chips y uno alemán. Zhengfei utiliza términos bélicos y subraya que "en periodos de paz" la mitad de sus suministros de chips provienen de compañías estadounidenses y la otra mitad son de fabricación propia. "Deberíamos crecer juntos, pero en caso de haber una escasez de suministro ya tenemos una copia de seguridad", advierte.

La guerra comercial Estados Unidos-China, que se ha agudizado esta semana con "la acción legal más importante que el mundo tecnológico ha visto en mucho tiempo", según la ha definido la influyente revista "Wired", acabará ahondando el "desacoplamiento" de las dos economías, que irán progresivamente acabando con su interdependencia. De momento, los primeros en sufrir el impacto serán los mercados europeos y los latinoamericanos, donde sí que Huawei tiene peso. En Estados Unidos esta compañía tildada ya en 2012 como "amenaza para la seguridad" nacional solo representa el 1% del mercado de móviles. En Europa es líder y en el conjunto del mercado europeo acapara el 18% de las ventas.

No obstante, habrá que ver también cuál va a ser la respuesta china. El gigante oriental suministra el 80% de las "tierras raras" que EE UU necesita para el sector de fabricación de móviles. Y Apple, el gran emblema tecnológico estadounidense, que usa componentes fabricados en China, tendrá que calcular también cómo lidia con un aumento de coste de estos elementos.