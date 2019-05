Volve o concurso da CRTVG para atopar a canción do verán

A CRTVG comeza a procura da canción do verán, unha estación marcada en Galicia pola música e o ambiente festivo. Por iso, os medios galegos puxeron en marcha onte a terceira edición do concurso Este verán canta con nós, que premiará con 1.000 euros un tema inédito escrito en galego. Tanto solistas como grupos teñen ata o 21 de xuño para enviar as súas propostas, que poderán ir acompañadas dun videoclip. O tema gañador será escollido por un xurado composto por cinco persoas designadas pola dirección da CRTVG.