Colectivos gallegos de enfermos de cáncer replican a Podemos: "Toda ayuda es poca"

Las donaciones en forma de equipos de diagnósticos y tratamiento contra el cáncer realizadas por la Fundación Amancio Ortega han sido blanco de las críticas de Podemos. Varios dirigentes de la formación morada han atacado las donaciones del empresario gallego, fundador de Inditex, a hospitales públicos, esgrimiendo que el sistema nacional de salud debe financiarse a través de los impuestos y que no debe sustentarse de la caridad. Por ello, han instado a rechazar este tipo de ayudas, lo que ha generado una intensa polémica.

Para los representantes de asociaciones de enfermos oncológicos no tiene sentido rechazar una ayuda que suponga la mejora de la asistencia sanitaria. Sin embargo, para la Plataforma SOS Sanidad Pública, la mejor contribución que pude hacer la empresa privada al sistema sanitario público es pagar los impuestos que le corresponde, para que estos repercutan en el sistema público de salud.

"Cualquier ayuda es poca. Otra cosa es que nosotros siempre reivindiquemos que es la Administración la que tiene que hacerse cargo de prestar los servicios sanitarios. Pero no creo que puedas decirle a un enfermo que no va a curarse porque rechazas una ayuda", asegura Ángeles Pazos, presidenta de la junta local en Vigo de la Asociación Española Contra en Cáncer (AECC). En su opinión, no tiene sentido rechazar una donación que está destinada a mejorar la calidad asistencial. "Estamos hablando de salvar vidas", manifestó.

En similares términos se expresa Gonzalo Autrán, presidente de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG), quien asegura no entender la oposición al mecenazgo sanitario. "Las ayudas hay que aceptarlas sí o sí. Todo lo que sea donar para curar enfermedades hace falta, sobre todo en aparataje que no se puede conseguir de otra forma que no sea por una donación porque no hay dinero para comprarlo. ¡Y ojalá tuviéramos más personas como Ortega!", dijo. En su opinión, este tipo de subvenciones no ponen en peligro el sistema sanitario. "La sanidad pública va a seguir siéndolo, pero con mejores equipos", añadió.

A través del programa "Programa de apoyo a la oncología pública", comenzado en 2015 y que se prevé que finalice en 2021, la Fundación Amancio Ortega otorgará 310 millones de euros con objeto de renovar el equipo destinado a los tratamientos oncológicos. En total, 290 máquinas de última generación, las más avanzadas para la lucha contra el cáncer, que cuando estén instaladas tratarán a 60.000 pacientes cada año.

El Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), por ejemplo, tiene dos aceleradores lineales -inaugurados en 2016 y 2017-, por los que han pasado más de 1.720 pacientes-, y un mamógrafo, que realiza 10.100 pruebas cada año, donados por la Fundación Amancio Ortega.

La Plataforma SOS Sanidad Pública, sin embargo, se posiciona en contra. "Aunque resulte una postura impopular, creemos que estas donaciones no se corresponden con nuestro modelo de sanidad pública, solidario y redistributivo, es decir, financiado con los impuestos. Inditex eludió, de forma legal, por supuesto, 600 millones de euros en tres años, el doble de lo que ha donado a la sanidad pública, de los que, además, deduce un 40%. Lo que tiene que hacer el señor Ortega si quiere contribuir a la mejora de la sanidad pública es pagar los impuestos que le corresponden", opinó Manuel Martín, médico y portavoz de esta plataforma.

Advirtió, además, del riesgo de "desigualdad" que suponen. "La Administración es la que tiene que destinar los recursos y no un empresario. Todos tenemos derecho a recibir la misma sanidad, independientemente de donde vivamos y estas donaciones no garantizan la equidad", dijo.