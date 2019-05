Amenábar le torció la cara y Médem no le cogió el teléfono

Emma Lustres es a día de hoy una de las principales productoras españolas cuyas películas han logrado más de 20 premios Goya, a pesar de que cuando fundó la empresa, Vaca Films, no tenía ni 30 años. Esta mujer, una de las más destacadas en el sector cultural gallego actualmente, agradeció la presentación que le realizó la presidenta de la Diputación en Club FARO: "Nunca me hicieron una presentación tan bonita". Por su parte, Carmela Silva aprovechó para pedirle que le incluya en algún filme con un pequeñito papel, aunque fuese "de cartera".

La charla también sirvió para conocer los inicios de Lustres en el audiovisual cuando el arrojo y la valentía como principiante no la amilanaban, sino más lo contrario. Llegó incluso, cuando no la conocía casi nadie, a proponer filmes a Alejandro Amenábar o Julio Médem pero el primero le torció la cara tras espetarle que le enviara el guión a su oficina y el segundo se negó a ponerse al teléfono a pesar de llamarlo casi todas las semanas durante un largo periodo. "A mí, no me imponía nadie", agregó.

También señaló que "nos costó que determinados directores trabajaran con nosotros. En la vida hay que trabajar pero también hay que tener mucha suerte. En poco más de 15 años, hemos producido 20 películas. La primera en ser producida de forma fuerte por nosotros fue Celda 211. Nuestra primera gran película fue un éxito y eso te posiciona. Es un trabajo de ir poco a poco. Tuvimos la suerte de que el mejor actor de España fuese gallego, Luis Tosar. Si fuera andaluz, no nos habría ido tan bien. 'Celda 211' nos dio un espaldarazo pero luego hay que seguir trabajando Una de las claves fue marcar un.a estrategia, marcar un objetivo".