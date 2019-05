nicolás coronado "Para que una sociedad cambie, el cambio tiene que surgir en el individuo"

Nicolás coronado se estrena como presentador y entrevistador en "Cómoda, la vida sin energía", documental producido por la consultora vagueas Torres y Carrera y Milano Bonita, que explora las causas que causan la fatiga social y aporta algunas soluciones para no dejarnos arrastrar por la vorágine diaria, de la mano de expertos en psicología, filosofía, salud, trabajo y tecnología. El actor estará el próximo martes (19.30 horas) en el Auditorio de la Sede AfundaciónVigo, donde se estrenará este documental, que dirige Douglas Belisario.

-¿Qué aporta este documental para hacer frente a la fatiga social?

-Aporta su granito de arena para que seamos una sociedad cada vez más despierta y más consciente de la realidad en la que vivimos y lo que es más importante aún, del poder de cambio que tenemos como individuos, y digo como individuos porque creo que para que una sociedad cambie, este cambio tiene que surgir en el individuo.

-¿Cómo es esa realidad?

--Es una realidad en la que hay un gran engranaje social y profesional, y se nos educa para ser herramientas productivas de ese gran engranaje, pero como individuos no se nos alimenta para poder tener un desarrollo personal rico. Eso queda en la búsqueda de cada uno. Hay cosas que resultan muy positivas, como la meditación, el yoga o simplemente tomarnos unos minutos para parar y observarnos a nosotros mismos, pero que muchas veces no hacemos. Nos dejamos arrastrar por el ritmo de la sociedad, por las tecnologías y por las responsabilidades, y al final esto nos acaba pasando factura. Otra faceta de las nuevas tecnologías es que nos vemos y nos juzgamos desde los ojos de los demás. Y esto es algo que nos vuelve muy débiles e inseguros.

- En el documental afirma que tenemos de todo, pero que nos falta nuestra fuerza interior...

-Sí. Esa fuerza interior la veo como esa fuerza de voluntad que es la que nos puede permitir mejorar cada día poniendo en práctica esas cosas que vamos aprendiendo. Pero la tenemos muy debilitada porque, como todo, hay que entrenarla. Por eso, nos cuesta cambiar nuestro frente a determinadas situaciones. En este documental contamos con muchos profesionales que aparte de exponer esta realidad también nos proponen alternativas a través de las cuales, día a día, podemos empezar a hacer las cosas un poquito mejor.

-¿Y cómo se recarga de energía Nicolás Coronado?

-Yo tengo la suerte de haber nacido y crecido en un pequeño pueblo de Segovia y nunca he perdido eso. A veces hablamos de la naturaleza de una forma muy gratuita o naïf, pero es nuestra mayor fuente de alimento. Pasear por la montaña o estar en silencio entre los árboles te pone en tu sitio, aunque mucha gente se encuentra con que es incapaz de estar en silencio consigo mismo, que es algo que hemos perdido recientemente. Hoy, con las nuevas tecnologías, no hay momentos vacíos. Es muy difícil desconectar y reconectar contigo mismo

-¿Qué tal se lleva con las redes sociales?

-No soy una gran víctima de las redes, aunque estoy un poco porque también son una herramienta profesional y no puedes darle la espalda. Es una herramienta con dos caras. Si les das un buen uso puede ser fantástica.

-¿Qué proyectos tiene?

-En octubre rodaré una comedia en México, con mi padre. Será la primera película que vamos a compartir los dos, y nos apetece mucho a los dos.

-Acaba de encarnar a su abuelo, Luis Miguel Dominguín en la película colombiana "Pepe Cáceres".

-La verdad es que soy un gran amante de los toros como animales, no del toreo, por lo que me ha costado meterme en esta película, pero también era una manera de reconectar con mis familiares pasados y la verdad es que me ha enriquecido mucho.