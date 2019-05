¿Qué imágenes buscamos los gallegos en Google?

A todos nos ha entrado la curiosidad alguna vez de ponerle cara a un momento, a un lugar, a una persona o, incluso, a un deseo. Para ello, la mayoría de las personas accedemos a Google e introducimos la incógnita. El gigante de internet lo sabe todo sobre nosotros, sin conocer realmente lo que pasa y ha pasado ahí afuera, sería capaz de hacernos una radiografía de los momentos más importantes que se han vivido en Galicia en los últimos 11 años. Todo, a través de gráficas a partir de datos sobre lo que los usuarios curiosean.



Así, podemos extraer que en nuestra comunidad, desde el 2008, las estampas más buscadas han sido las siguientes:





Por territorios

Las imágenes del ascenso del Celta, lo más buscado

" lidera la lista; en segundo lugar, ""; y, en tercero, siendo la primera ciudad de interés, "". En cuarto puesto, uno de los destinos turísticos por excelencia desde todo el país, "Madrid". Detrás, encontramos un momento clave como la "Navidad", seguido de otro factor imprescindible, el "amor". Los "tatuajes" se cuelan en el último puesto de este top 10, según la herramienta Google Trends.Además,que más hemos tecleado los gallegos:En segunda línea, también nos hemos interesado por las"", instantáneas que se cuelan en el puesto número 11, por encima de las de "flores", "animales", "fútbol", "perro" y "perros", "Pokémon", "león" y "coches".Con respecto al deseo sexual, es palpable la diferencia que hay entre las búsquedas de "" y "". Las primeras ganan de forma holgada con un interés delDonde más fotos se han consultado sobre el, seguido de Cabanas (A Coruña), Ourense, Narón (Ferrol), Lugo, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol -ciudad- y Santiago de Compostela, en este orden.vueve a aparecer en la lista de, por delante de Lugo, Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, A Coruña, Ourense, Ferrol y Santiago de Compostela.; la plata, para Pontevedra; el bronce, para Lugo; y, detrás, Vigo, A Coruña y Santiago., aunque también en Cabanas, Pontevedra, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol y Santiago.Finalmente,. También Lugo, Pontevedra, Vigo, A Coruña y Santiago han demostrado su gusto por el motor.Con todo, lo curioso de este análisis es observar la evolución de ciertos términos o sus picos máximos a lo largo del tiempo.Google ha captado la(Graphics Interchange Format) -imagen que repite un mismo movimiento-, en alza desde hace unos años, y es que desde su repunte en junio del 2014, no han parado de crecer las búsquedas de este tipo de imágenes consiguiendo el punto más alto el pasado mes de diciembre, curiosamente, del año 2017 y del año 2018.

via GIPHY

Comunión entre los aficionados celestes y los jugadores en el Concello de Vigo después del ascenso. // R. Grobas

Visualizacion de la lluvia de estrellas perseidas en el Observatorio Astronómico de Forcarei. // Bernabé | Luismy

Al gigante de internet tampoco le haría falta que le dijesen qué pasó en. Los gallegos buscaron en ese mes "" y "" como nunca antes siendo el mes clave para esos dos términos a lo largo de la última década. Elserá eterno.En lo referente a las imágenes sobre "", por desgracia, el tope se obtuvo en julio del 2013 con el fatal accidente del tren Alvia que se cobró la vida de 80 personas y dejó 147 heridos en Angrois.Si indagamos sobre la palabra "", su mayor éxito no se dio durante el grandioso periplo en Europa League o en los derbis contra la parroquia coruñesa, sinotras un lustro en el dique seco. Muchos futboleros recordarán aquel soporífero partido, por llamarlo de algún modo, entre los vigueses y el Córdoba en Balaídos, la antesala de una fiesta que se había firmado con un pacto de no agresión y que concluyó con un predecible 0-0 que a ambas escuadras les servía -el Córdoba entraba de lleno en la fase de ascenso-.Y es que los saltos de categoría son de los momentos más especiales para cualquier club,, pero unos días antes y ya en el mes de mayo -como campeón de liga-. Nunca antes se habían buscado tantas imágenes sobre el club coruñés tras ese 2-1 al Huesca en Riazor.Otros episodios de la historia de España que los gallegos no han pasado por alto han sido del del, por ejemplo. Las imágenes sobre "Cataluña" alcanzaron el pico máximo durante ese mes del año 2017.Entre lo más actual, el pasado mes de agosto fue cuando se buscaron más imágenes sobre "" en Galicia; el mes de abril que acabamos de terminar, las instantáneas sobre "" triunfaron más que nunca; y, en el lado opuesto, las "" 'pierden luz' como esa imagen idílica de tranquilidad en plena noche , pues en el cuarto mes del año 2019 han caído en picado siendo la época con menos interés de los últimos 11 años.