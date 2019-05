Galicia celebra o legado de Fraguas con centos de homenaxes

O municipio natal de Antonio Fraguas, protagonista este ano da conmemoración do 17 de maio galego, será o epicentro de centos de actividades en homenaxe Cercedo-Cotobade acollerá os principais actos institucionais. A Real Academia Galega celebrará o seu tradicional pleno extraordinario, aberto a toda a cidadanía, na Carballeira de Famelga sobre as 11.30 horas, ante a escola na que Fraguas iniciou os seus estudos, informa Europa Press.

Ademais do presidente da entidade, Víctor Freixanes, o acto contará coas intervencións do etnógrafo Clodio González, a escritora Fina Casalderrey e o académico Francisco Díaz-Fierros, ademais da presenza de diversos representantes do panorama político, social e institucional.

Posteriormente, o Goberno galego celebrará un acto institucional na Praza da Chan de Carballedo, no que intervirán diferentes autoridades e que concluirá coa actuación musical do grupo Milladoiro.

Pola súa parte, en Compostela, o Museo do Pobo Galego conta coa mostra 'Antonio Fraguas Fraguas. Letras Galegas 2019', dividida en dúas seccións, unha dedicada á biografía do intelectual de Cotobade (Pontevedra) e outra centrada nas diferentes vertentes do seu traballo.

Ademais celebrarase un ano máis, en Santiago, a 'Carreira Camiño das Letras', que busca vincular o 17 de maio co simbolismo do Camiño de Santiago e o deporte e que sairá do Pico Sacro e chegará á Cidade da Cultura.

A cidade das Burgas súmase á celebración das Letras cun programa de actividades especificamente dirixidas aos máis novos, ademais doutras para todas as idades. A Sala Valente acollerá ás 11.30 horas o concerto didáctico 'Cociñando Música' a cargo do 'Capitán Garfo', e unha hora despois desenvolverase o acto institucional, con 'Cantos de terra e sal' de Carmen Penim e Banda.

En Pontevedra, a partir das 11.00 horas, celebrarase un evento de simultáneas de xadrez na avenida Santa María, entre outras actividades.