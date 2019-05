El Festival de Cans inicia la retrospectiva del director alemán Hannes Stöhr

El Festival de Cans, que se celebrará la próxima semana, del miércoles 22 al sábado 25, inicia mañana en la Sala Ingrávida las proyecciones de la que será la primera retrospectiva internacional de la historia del certamen dedicada al director alemán Hannes Stöhr, que actualmente ejerce de profesor de dirección y guion en la Universidad de Stuttgart. Esta panorámica, que acercará a Cans las cuatro películas que componen su filmografía, recoge la mirada de este cineasta muy ligado a Galicia.

Mañana, a las 20.00 horas, tendrá lugar la primera sesión con "Berlin Calling"; el domingo a la misma hora se proyectará el film "One Day in Europe", conocido en Galicia como "Galatasaray-Dépor" y el lunes "Berlin is in Germany", su opera prima con la que debutó en 2001.

La Sala Ingrávida tendrá para este ciclo un aforo reducido a 40 butacas, que serán ocupadas por orden de llegada. Además, el público que se acerque a este espacio podrá ver una parte de la exposición "Outra pel, outro rostro", de la fotógrafa Cris Andina.