Bodegas Terras Gauda, de nuevo musa del diseño mundial de élite

Entre los concursos de cartelismo más importantes del mundo, este año contará entre los miembros de su jurado con el diseñador Javier Jaén, ganador de un Premio Laus y autor de trabajos para "The New York Times", "The Washington Post" y "National Geographic"; y Diego Areso, director de Arte de "El País". Terras Gauda ha convocado esta semana la 14 Edición de su Bienal Internacional de Cartelismo - Concurso Francisco Mantecón. Una cita que repartirá 16.000 euros en premios y con la que los vinos gallegos volverán a convertirse una vez más en fuente de inspiración de la élite del diseño internacional.