Nove palabras mariñeiras e do viño que quizais non coñecías

Nin un Día das Letras Galegas sen manifestación reivindicativa polas rúas de Santiago de Compostela, sen solemnes actos institucionais na honra do homenaxeado de cada ano e sen listaxes de palabras fermosas en galego.

Non seremos menos: aquí vai unha pequena escolma con nove exemplos da marabillosa riqueza do idioma: cinco deles que nos achegan o léxico dos nosos mariñeiros e catro que nos mergullan de cheo no mundo do viño, todas elas palabras que, ben pola súa especificidade, ben porque están a caer en desuso non son tan coñecidas.