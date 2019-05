Leilía celebra os seus 30 anos coa xira "CantarELAS", o seu novo espectáculo

Leilía colle as maletas de novo para unha nova xira e un novo proxecto. Desta vez, o obxectivo é excelso: os 30 anos de vida do grupo. Como título do espectáculo, CatarELAS. Hoxe, comeza a xira en As Neves, a partir das 21.30 horas; para continuar mañá en Portas, na Fábrica Azucreira.

A xira proseguirá por Lugo, a Coruña, Muros, o Festival Intenacional do Mundo Celta de Ortigueira, o 14 de xullo; Verín (10 de agosto) e Bergondo, o 24 de agosto, no Festival Folk Guísamo. Estas son as primeiras datas pechadas á espera de que se vai sumando máis polo resto da xeografía galega.

O sexteto explica nun vídeo promocional que Cantarelas é o resumo dos 30 anos de Leilía: "É un traballo que nos está facendo viaxar ó pasado porque son melodías que hai moito tempo que cantamos e das que nos sentimos tremendamente orgullosas". Non obstante, tamén hai melodías dos últimos traballos.

Para esta ocasión, Leilía quixo coidar non só o repertorio como acostuma facer, senón tamén a posta en escena e para iso o espectáculo conta coa dirección escénica de Quico Cadaval. O fin é ofrecer "un agarimoso percorrido pola historia deste grupo de mulleres que leva traballando profesionalmente dende o ano 1989", sinalan nunha nota.

A posta de longo do grupo foi a mediados dos anos noventa coa edición do disco homónimo, no que defendían a preservación das pezas tradicionais que esmorecían.

Pouco a pouco, nos discos que se sucederon, foron incorporando temas de seu así como colaboracións con outros músicos e grupos.

Dende a banda, aclaran que este show "é o inicio da celebración do aniversario de Leilía. Empezamos por CantarELAS e remataremos sacando un novo traballo no que haberá novidades musicais, algunhas poderán verse en Cantarelas".